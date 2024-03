¿Qué pasó en Línea B del Metro dirección Buenavista hoy, miércoles 20 de marzo?

Esta mañana de miércoles 20 de marzo, usuarios de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que va de Ciudad Azteca a Buenavista, reportan retrasos en el servicio de hasta 35 minutos. De acuerdo con los pasajeros, los trenes no avanzan de la estación Ciudad Azteca lo que ha provocado que se aglutine la gente en los andenes y pasillos de la terminal.

En tanto, autoridades del Metro informaron que dicha línea presenta gran afluencia por lo que se trabaja en agilizar el avance de los trenes, “permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia”, añadió en un mensaje por medio de su cuenta oficial de X.

Línea B del Metro. Foto: @caifanalter9

“La línea B está detenida y no avanza”; “ya hay demasiada gente, pero no hay trenes que pasen ¿Qué sucede?”, “más de 15 minutos en la terminal de Cd Azteca línea B”, “buen día que bonito es ver cómo desde inicio de día no hay servicio en la línea B . 35 min en espera como siempre”; “tomen sus precauciones, la línea b está super lenta”, expresaron algunos usuarios en sus redes sociales.

Línea B del Metro. Tomada de @ChristianPelu01

¿Cómo solicitar un reporte de servicio del Metro o constancia de retraso?

Si llegaste tarde al trabajo por los retrasos del servicio del Metro, puedes solicitar una constancia que avale tu versión. El documento será expedido cuando el motivo del retraso haya sido por un problema eléctrico como un corto circuito, la ponchadura de una llanta, problemas en el cierre de puertas, cuando se descomponga el motor del Metro o una persona se aviene a las vías. Para solicitarlo, lo primero que debes hacer es lo siguiente:

Comunicarte a la Gerencia de Atención al Usuario.

La gerencia dará una respuesta, con el reporte de servicio del día, hora y línea que se requiera.

El documento lo puedes obtener de forma electrónica.

También puedes llamar a la Unidad de Orientación e Información en los teléfonos 55-56-27-44-60 o 55-56-27-49-14 de las 8:00 a las 18:00 horas, o enviar un correo a unidad_de_orientacion@metro.cdmx.gob.mx para solicitar la constancia. Incluso puedes escribir vía WhatsApp al 555009-1930 y 554608-4617.

Tu solicitud debe incluir nombre del usuario, Línea en la que viajaba, fecha y hora del problema en el servicio.

La constancia de retraso la emiten tres días después de que se solicitó, ya que antes se debe cotejar la información brindada.

Con información de Brenda Rangel