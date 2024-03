Padres de familia exigen destitución de maestra que aventó cuadernos de alumnos en Toluca

Tras viralizarse el trato que una maestra, identificada como Scarlet, da a sus alumnos, padres de familia de la escuela “Lázaro Cárdenas” en Toluca, manifestaron su indignación y exigieron que exista sanción, como su destitución, al advertir que esa formación daña a sus hijos.

Fue en un video de apenas 14 segundos que muestra como la profesora está sentada en su escritorio con libretas apiladas, cuando al termina de revisar los ejercicios cada ejemplar los avienta al suelo y los pequeños deben agacharse para recogerlos.

Exigen la destitución de la maestra que se hizo viral en redes sociales por aventar los cuadernos de sus alumnos

Ante ello, antes de las 8:00 horas de este miércoles, los padres de los menores del salón del caso, se reunieron con autoridades educativas para exigir una solución. En entrevista una mamá manifestó su indignación y coraje por la formación que la maestra da a sus alumnos, por lo que demandó se le quite su cédula al considerar que no tiene vocación. De hecho, criticó, que en sus redes sociales haga publicaciones de que preferiría estar como directiva en lugar de formadora.

Padres de familia piden remover la cédula de la profesora

“Que se revise para que le quitara su cédula, no se me hace justo que una maestra esté dando clases aquí ni vocación tiene… para mí sí es una cosa indignante, y me da mucho coraje y que no podamos nacer nada”, manifestó.

Otra madre de familia, lamentó que este tipo de tratos dañan a los menores y cuestionó que antes no ocurrían estos casos, por lo que demandó a los directivos del plantel y del estado revisar el caso.

“Para mí es perjudicial para los niños, porque no tienen porque aventarles las cosas, mandamos a nuestros hijos a que se pongan a estudiar y no es para que los traten así… pedimos que chequen a los maestros, porque antes no había pasado esto”, explicó.

Otros padres de familia advirtieron que el comportamiento de la maestra es agresivo y que hay señalamientos de que hace llorar a los pequeños, por lo que celebraron que se haya exhibido su comportamiento. Hasta el momento las autoridades educativas mexiquenses no han fijado postura sobre este caso viralizado.

