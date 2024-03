Maestra le avienta sus cuadernos a los alumnos para que los recojan del piso e indigna las redes sociales

Los docentes podrían ser una de las figuras más importantes para el desarrollo de los niños, pues pasan gran parte de su tiempo en un salón de clases, con quienes deben enseñarle las materias que se imparten, entre otros valores de convivencia con la sociedad; lamentablemente, en fechas recientes se grabó un acto que no empata con esta tarea.

El video fue publicado en las redes sociales, donde inmediatamente lo compartieron diversos usuarios. Las imágenes muestran a una maestra que mientras toma lista para regresar los cuadernos a sus alumnos, los arroja al piso con fuerza, y son los niños quienes tienen que recogerlos del piso.

Crédito: Captura de Pantalla

Graban a maestra mientras le tira los cuadernos al piso a sus alumnos

Se rumora en las redes sociales que sucedió dentro de una escuela en el Estado de México, específicamente ubicada en Toluca. Hasta el momento, ni el plantel o las autoridades de educación en la entidad han dado a conocer alguna sanción o explicación para el suceso que fue grabado.

"Siendo niños de primer grado, ellos no saben por qué hace eso, ellos no tienen la culpa", se puede leer en el perfil de TikTok donde se habría publicado en primera instancia. Por ahora tiene más de 14 mil comentarios, 568 mil reacciones de "Me gusta" y se ha compartido en 32 mil ocasiones.

De manera inmediata se encendieron los comentarios de la publicación, y comenzaron a llegar mensajes en completo desacuerdo con el accionar de la profesora, a quien no dudaron en atacar, e incluso pidieron que fuera despedida de manera inmediata, pues no tiene las facultades para convivir con los niños.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares: