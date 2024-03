Arquitecto denuncia discriminación en un bar del país: "Ser prieto es afrontar la vida en modo difícil en México"

“El tener piel morena en México sí representa una desventaja”, asegura el arquitecto Diego Alvarado, el reconocido influencer decidió hacer una reflexión sobre lo que implica ser de tez morena en el país y las complicaciones a las que se enfrentan y cómo se ha normalizado esta discriminación.

“No es ni un complejo ni un lamento porque créeme que los morenos y los prietos, como normalmente nos dicen, estamos muy acostumbrados a jugar en desventaja”, sostuvo Diego Alvarado.

Diego Alvarado tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok Foto: Facebook Juve 3D Studio

Aseguró que no considera que las personas morenas estén resentidas por eso “estamos muy acostumbrados a jugar con el marcador en contra porque no es que nos tiremos al piso pero ser prieto es afrontar la vida en modo difícil”.

“Ser prieto es afrontar la vida en modo difícil al menos me atrevo a decir que en mi país”, señaló Diego Alvarado.

Diego Alvarado relató que no es un secreto que en las ciudades metrópoli como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México haya mucho clasismo, que haya lugares muy elitistas, esto a través de un video compartido en su cuenta de TikTok juve3dstudio.

Y comentó que hace poco visitó Monterrey en Nuevo León y que una de las personas con las que se encontraba quería ir a un antro que era famoso por tener una temática diferente ya que los meseros andaban con cara de alien.

Detalló que llegaron a la 1:30 de la mañana y que escuchó que sus acompañantes alegaban con el cadenero, cuando un joven que lo reconoció se le acercó y le advirtió que no podría entrar por su color de piel “arqui ni le mueva, no van a entrar” y además le compartió que a sus amigos si los dejaron ingresar.

“No lo dejaron pasar no por como venía vestido, no por si traía dinero o no, simple y sencillamente por su color de piel”, lamentó Diego Alvarado

“No creas que me lo dijo ni llorando, ni lamentándose ni molesto, de prieto a prieto de moreno a moreno”, compartió el arquitecto. Foto: Facebook Juve 3D Studio

El influencer refirió que el joven le preguntó al de la cadena si era por su color de piel “el cadenero no dijo nada pero el que calla otorga y muchas veces el silencio dice más que mil palabras”.

“No creas que me lo dijo ni llorando, ni lamentándose ni molesto, al menos yo no lo noté ni lo percibí eso, él me lo dijo con toda la naturalidad del mundo, de prieto a prieto de moreno a moreno”, compartió el arquitecto.

Señaló que el hecho es reprobable y está muy mal que siga la discriminación y que “la gente de piel morena sí jugamos en desventaja y quien me diga que no muy seguramente no lo ha vivido, ojalá que ni a él ni a sus familiares ni amigos les toque pasar por algo así”. Puntualizó que en algún momento esos hechos hieren y duelen pero que también los hace más fuertes.