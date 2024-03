Bala perdida hiere a menor de edad en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

La menor Adriana de 13 años de edad, cumplió 72 horas de estar internada en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tras ser herida por una bala perdida el pasado viernes 15 de marzo.

Eloísa Angelina Vázquez Sánchez, madre de la joven, señaló que su hija se encontraba durmiendo en el segundo piso de una litera, cuando de pronto despertaron ante los gritos de la menor por la presencia de sangre provocada por una bala perdida en el Barrio de San Diego localizado al sur de la ciudad.

“Y mi hija le digo, chécame de dónde vino esto, buscamos que cosa era y vimos el agujero que no estaba en la casa y me dice, mami aquí hay un agujero atrás de donde está durmiendo Adriana y dije ¡Dios mío! No creo de lo que ha estado pasando en la zona norte pase acá y me dicen mis compadres, es una bala perdida, vámonos a las culturas que le saquen una plaquita para ver si es algo grave y venimos, yo no pensé que fuera tan grave y me dicen que sí está la bala adentro sobre la cara”.