AMLO urge al Poder Judicial a resolver casos de Ricardo Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que el Poder Judicial resuelva si es legal que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los impuestos de sus empresas. Dijo que aunque se le planteó al empresario una quita de 8 mil millones de pesos no aceptó el acuerdo, por lo cual hasta descansó.

“Y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya porque no solo en este caso y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos y no odio, por eso soy muy feliz, no albergó yo rencores”, comentó.

El presidente dijo que el SAT informará si el empresario tiene otros adeudos. Foto: Presidencia

“Ricardo ha dicho, pero así como otros, 'ya nada más les quedan 7 meses, la verdad que no son 7 meses', son 6 y unos días más, 'sí, sí, sí', pero pues ni modo que se vaya vaciar el país, cuando se dé el cambio nos vamos a quedar a vivir aquí, todos, yo me voy a quedar aquí Chiapas”, refirió.

Manifestó que sería muy cuestionable si no resuelve el Poder Judicial en lo que resta del actual gobierno.

“Y ni modo que los que llegue no atiendan este asunto. Eso que quede claro”, enfatizó.

El presidente dijo que Servicio de Administración Tributaria (SAT) informará si el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene otros adeudos.

BRC