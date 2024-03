AMLO promete no cerrar refinerías en su último aniversario del 18 de marzo

Al encabezar su última ceremonia con motivo del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la transición de energética debe ser paulatina y no cerrar las refinerías ni dejar de extraer petróleo.

En la explanada de la Torre Ejecutiva de Pemex, llamó a tener cuidado con los “nuevos vendedores de cuentas de vidrio” y con la opinión de “mercaderes” ya que se deben tomar decisiones autónomas sin depender del extranjero.

Al inicio de su discurso, el presidente retomó una frase del General Cárdenas que decía “quién entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria”.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que aunque está a favor de la transición energética se deben calcular los tiempos para no caer en la dependencia del extranjero.

“Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende de la producción y del trabajo, sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza de que podemos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno, no a la dependencia”, recalcó.

Acompañado de los secretario de Gobernación y de Energía, así como del director general de Pemex, el presidente López Obrador expresó que se debe continuar avanzando hacia la autosuficiencia energética.

“Hacer a un lado el absurdo de exportar materia prima e importar combustibles, el vender naranja y comprar jugo de naranja, nada de cerrar o abandonar refinerías, al contrario, mejorar su productividad y contar con otras. De igual forma terminar de construir las dos nuevas coquizadora de Tula y de Salina Cruz para obtener más gasolina y no producir combustóleo contaminante”, puntualizó.

López Obrador dijo que con las utilidades de Pemex se puede crear un fondo que se vaya incrementando con el tiempo para financiar las plantas o equipos necesarios para la producción de energías alternativas o renovables.

“Pero no debemos dejarnos llevar por el canto de las sirenas, son decisiones que debemos tomar de manera autónoma, pensando siempre en el interés público”, afirmó.

“Tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la nación, no guiarnos solo por la opinión de los mercaderes o financiaros con todo respeto del extranjero, ellos están en su papel en especular, obtener ganancias fáciles pero a los servidores públicos los únicos negocios que deben importarles, interesarles son los negocios públicos”, aseveró.

Se refirió a 10 acciones para rescatar el sector como detener la caída en la producción de crudo ya que extraen un millón 850 mil barriles diarios, 150 mil más que al inicio del gobierno; incrementar la producción de gas; rehabilitar y ampliar todo el sistema de refinación y se paso de importar el 80% de las gasolinas a solo el 30% y en septiembre solo será 6% por lo que México será casi auto suficientes; se acabó con la tremenda corrupción que prevalecía en Pemex; bajar en termino reales los precios de las gasolinas, diésel y del gas.

Además, se otorgó mayor autonomía financiera a Pemex; al bajar costos de producción con un manejo honesto y eficaz de Pemex se tiene 18% menos de deuda; se mantiene inversión en exploración; operan dos plantas de fertilizantes y se ha basificado a 25 mil 411 trabajadores transitorios y de planta.

El presidente agradeció el apoyo de los obreros, técnicos, profesionales y personal administrativo de Pemex, así como a su sindicato.

Finalizó con la arenga “¡Viva Pemex! ¡que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡que viva la Expropiación Petrolera!, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.