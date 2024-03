"En una de esas me animo": Eugenio Derbez confiesa si le han ofrecido ser candidato presidencial

El comediante mexicano Eugenio Derbez ha roto el silencio y ofreció detalles sobre aquella versión que lo colocaba como uno de los principales candidatos presidenciables. Así como lo escuchaste una agrupación política se acercó al protagonista de "La Familia P. Luche" y de "Radical" para ofrecerle ser su abanderado.

¿Cómo surgió la propuesta de Derbez como candidato?

En entrevista con el diario español EL PAIS, el también conductor del programa "LOL México" mencionó que todo comenzó cuando tuvo un confrontamiento con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador por su megaproyecto ya en funcionamiento conocido como "Tren Maya".

Luego de realizar una lucha en defensa de la Riviera Maya una encuesta de un periódico nacional en 2022 lo colocaba en cuarta posición en la carrera electoral. "Sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato. Me contactaron para plantearme la idea, y lo llegué a valorar muy seriamente", declaró.

El comediante se volvió más visible por su pelea con AMLO

Foto: Especial

¿Qué fue lo que decidió el comediate sobre la propuesta?

La respuesta final del protagonista de "No se Aceptan Devoluciones" fue negativa. Él aseguro que en esta etapa de su vida tiene todo e incluso se preguntó: "cómo no había llegado nadie al poder que diga ' ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir´", señaló el comediante.

Confesó que lo atractivo de la propuesta era ayudar a más de 120 millones de mexicanos. "Me hubiera encantado hacerlo, te lo juro, sobre todo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio de sentarse en la silla es muy alto. Así que decidí seguir haciendo reir por el bien de mi familia", compartió.

El hijo de Silvia Derbez ya tiene proyección internacional

Foto: Especial

Al ser cuestionado sobre propuestas futuras, Derbez no se guardó nada y señaló que muy problamente, e incluso dijo "en una de esas me animo", pero por el momento el hijo de la actriz Silvia Derbez prefirió decir que no.