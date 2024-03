Boletos de por vida y nacionalidad extranjera: los mitos cuando un bebé nace en un avión

La noticia del 15 de marzo es que un bebé nació dentro de un avión de Aeroméxico mientras estaba en los aires. Autoridades indicaron que fue en un viaje de la Ciudad de México a Juárez, Chihuahua, donde se dio esta hazaña, dirigida por una doctora abordo y auxiliada por las sobrecargos.

"Hoy vivimos un momento único a bordo: ¡dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo! Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón", escribieron en las redes sociales horas después de que el avión aterrizara y se pudiera trasladar al bebé a un lugar seguro.

Hasta el momento, se desconoce el estado del embarazo de la mujer que voló este día, pero a través de la página de Aeroméxico se puede consultar que únicamente es posible volar de la semana 1 a la 32 sin supervisión médica. A partir de la semana 33, debes enviar a la aerolínea un certificado médico que acredite que puedes viajar.

Crédito: Twitter / @xime_Garmendia

Si se trata de un embarazo de alto riesgo, sin importar el mes de gestación en el que aborde la madre, se debe contar con un certificado médico obligatorio. En ambos casos, éste debe ser expedido con 48 horas previas al vuelo que se quiera realizar, no es necesario llevarlo impreso, solo adjuntarlo a través de la página oficial.

¿Tu bebé obtiene vuelos gratis de por vida si nace en un avión?

Esto no puede ser completamente cierto. De hecho, no está estipulado en los manuales ni en los beneficios que tienen los clientes con sus boletos de avión, pero si así lo quieren, las aerolíneas pueden ofrecerlo a través de un acuerdo que se salga de los acuerdos estipulados en sus reglamentos. Pero solamente se trataría de regalos, no de una regla que se pueda aplicar de manera tajante en todo el mundo, y con todas las aerolíneas.

Por ejemplo, sucedió en el año 2015, cuando una mujer tuvo a su bebé en un avión de Jazeera Airways. Fue el propio presidente de la aerolínea quien contactó a los pares y ofreció boletos gratis para la niña hasta que cumpliera la edad de 18 años, mientras que una niña nacida en Thai Airlines, en 1995, recibió diversos privilegios y $$

Un reportaje realizado por la BBC Mundo en diversas aerolíneas, arrojó como resultado que ninguna de ellas hace regalos de este estilo, ni mucho menos estipulan recompensas en sus reglamentos. Lufthansa o Avianca han reportado nacimientos también, pero sin ningún tipo de recompensa.

Crédito: Cuartoscuro

En México no se tienen registros de que se hayan hecho esta clase regalos dentro de un vuelo, pero a través de las redes sociales de Aeroméxico, informaron que la familia, pero sobre todo el recién nacido, recibirá definitivamente un regalo que hasta ahora es sorpresa.

"Gracias a la increíble tripulación del vuelo AM113, a la valentía de la doctora que viajaba con nosotros y a este bebé que inició su vida volando en el año de nuestro aniversario 90, por lo que recibirá de nuestra parte un gran regalo"

¿De qué nacionalidad es el bebé cuando nace dentro de un avión en pleno vuelo?

Más allá de las reglas que pudiera tener el avión, en México, el Artículo 30 de la Constitución dicta que la calidad de un mexicano se obtiene a través del nacimiento o por la naturalización, y agrega que los mexicanos por nacimiento son todos aquellos que nazcan dentro de la República.

Crédito: Cuartoscuro

En el caso de las personas que nazcan fuera de la República, se les concede la nacionalización si sus padres son mexicanos por nacimiento, o solo su madre o solo su padre; o cuando uno de los dos cuenta con carta de naturalización que los indique como mexicanos.

Por último, la Constitución agrega en el párrafo cuarto que serán mexicanos "los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes", por lo que un niño que nace en un avión dentro del territorio mexicano, podría obtener la nacionalidad.