Adriel era un niño amoroso, siempre iba con su hermanita a la escuela; murió tras ser víctima de bullying en la escuela

La muerte del menor de edad Adriel Moreno Mejía ha generado indignación en el país porque su historia se relaciona con el acoso escolar, mejor conocido como bullying. Pese al dolor que siente, la familia del niño, de 11 años de edad, ha levantado la voz, exigiendo justicia porque su vida le fue arrebatada por dos compañeros que lo golpearon, a quienes identificaron como Iker y Amadeo.

Obed Moreno Salvador, papá del menor de edad, ha hablado con diversos medios locales del municipio Santiago de Anaya, en Hidalgo, donde sucedió la agresión. El niño acudió a la primaria Benito Juárez, de modo que el padre del menor indica que los principales responsables son la maestra a cargo del grupo y el director del plantel escolar, Rufino Jiménez Reyes.

Adriel Moreno Mejía fue internado en el hospital el miércoles 7 de marzo y perdió la vida el martes 12. Foto: Ruido en la red.

El dolor de un padre de familia por la muerte de su hijo

“Mi pequeño acaba de fallecer, acaba de morir mi hijo, lamentablemente. Solamente puedo decir que está muerto mi hijo”, fueron las primeras palabras que expresó el padre de Adriel al saber del deceso del menor, quien fue ingresado el jueves 7 de marzo y perdió la batalla este martes 12.

Negligencia en la escuela

En las primeras declaraciones, Obed Moreno Salvador recordó en qué condiciones recibió a su hijo, tras la golpiza en la escuela. “Me lo trajeron a mi casa, me lo trajo el director en un estado mal. Llegó el director diciendo que lo habían tirado. En eso, agarré y le pregunté a mi hijo ‘¿qué pasó?’. Y me dijo ‘es que me golpearon, papá’”.

El menor tuvo muerte cerebral por los golpes que recibió. Foto: El Universal / Especial.

De esta manera, el padre del menor evidenció la negligencia escolar, reiterando que los responsables son el director y la maestra. Por la fuerte golpiza, el niño, quien cursaba sexto grado e iba a la escuela con su hermana menor, tuvo muerte cerebral y coágulos de sangre en el estómago. De hecho, el menor de edad fue empujado, cayendo y fracturándose la clavícula. Al estar en el piso, fue pateado, sufriendo lesiones internas.

Pese a las pruebas médicas y que otros niños confirmaron la golpiza, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dio otra versión: Adriel sólo sufrió una “caída”. De momento, se desconoce el paradero de Rufino Jiménez Reyes, además de que las autoridades indican que se trató de una “muerte por accidente”, pero Obed Moreno Salvador indica que se trató de un asesinato por bullying, por lo que clama justicia.