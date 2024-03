Robo en Naucalpan: hurtan camioneta a mujer en Satélite y le devuelven la urna con cenizas de su madre

El domingo 10 de marzo una mujer pidió ayuda a la comunidad de Facebook para que pudieran localizar las cenizas de su madre, debido a que fue víctima de un robo en las calles de Naucalpan, cuando un grupo de delincuentes la despojaron de su vehículo, por tanto la urna en la que estaban almacenadas también fue hurtada.

Todo comenzó cuando Isela anunció en su perfil de esta red social que fue víctima de robo el sábado 9, pues la despojaron de su camioneta Kia Sorento Blanca con las placas de Aguascalientes ADB435B, pero eso no fue lo único que perdió en ese robo.

Sigue leyendo:

Jaime Barrera: “Cuando tocan a un periodista, tocan la libertad de expresión de todos”

Automóvil pierde el control y se sube a camellón de Paseo de la Reforma

Roban y regresan cenizas de la madre de Isela

El robo ocurrió en Satélite, Naucalpan Foto: Wikipedia

Sin embargo, lo que más conmocionó a Isela fue que dentro del vehículo iban las cenizas de su madre, por lo que exhortó a sus contactos en redes sociales a difundir esta información para poder recuperar, por lo menos, los restos de su mamá.

"Lo más triste es que venía la urna de mi Mamita. por favor ayúdenme hacerlo viral, compartiendo en todos sus grupos. Se que ella estará con nosotros pronto", escribió en Facebook y agregó la imagen de la urna que le robaron.

Afortunadamente, para el martes 12, la víctima de robo actualizó su estado y agradeció a sus contactos por difundir la información de la urna, ya que llegaron "al corazón de quienes se la llevaron", quienes entregaron la urna en un punto medio con una nota.

"Gracias, gracias, un millón de gracias! No tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que se unieron y compartieron mi publicación, para todos los que oraron y pidieron por qué fuera recuperada. Ya tengo a mi Mamita a mi lado!!!!", escribió en la red social.

"Llegamos al corazón de quienes se la llevaron y la dejaron en un restaurante con una nota de ayuda. Por fin ella descansará en paz a lado de sus seres amados"

Al respecto, se destaca que la camioneta no fue devuelta y, por parte de las autoridades, no se sabe si se investiga el caso o el avance del mismo; no obstante, las personas que se enteraron del regreso de las cenizas festejaron que la familia estuviera unida nuevamente.

Con comentarios como "Qué alegría, Isela que tu mami ya esté con ustedes. Diosito es grande y mueve el corazón hasta del más malo. Te envío un abrazo repleto de cariño", las personas que siguieron el caso se alegraron al escuchar el regreso de la urna.

Finalmente, se desconoce la identidad de la persona o personas involucradas en el robo de la camioneta o si la autoridad competente ya localizó el vehículo.