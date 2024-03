AMLO se lanza contra el bloque "conservador" y llama a erradicarlo en las urnas

Minutos después de decir que se “autolimitaría” para no violar la veda, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este viernes contra el bloque “conservador”, los órganos autónomos y el Poder Judicial al calificarlos de corruptos, y aseguró que ese problema se resuelva sólo por la vía de las urnas.

“¿Cómo resolvemos esto? Pues solo con democracia, más democracia, método democrático. Pero, yo creo que esto sí lo puedo decir, nada más hasta ahí me quedo”, dijo en la ‘mañanera’ en Palacio Nacional.

Del Poder Judicial, dijo que está bajo el control del bloque conservador para defender intereses de grupos políticos y económicos y no los del pueblo, pero dijo que su defensa tiene un problema de fondo que tiene que ver con la abogacía.

“Por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia, si acaso de derecho y por lo general de chueco, pero justicia no porque llegan hasta, en el mejor de los casos, hasta el derecho y ahí es donde empiezan con las interpretaciones”, resaltó.