¿Quién es Tim Golden, el periodista al que AMLO quiere en La Mañanera?

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al periodista Tim Golden a la mañanera para que explique por qué escribió el reportaje con información de la DEA sobre un presunto narcosoborno en su campaña electoral de 2006, “que me diga quién me contrató”.

Además, el mandatario cuestionó que la difusión del reportaje publicado en el medio de investigación, ProPublica, se haya generado luego de que la FGR reveló que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana. Además, la Fiscalía implicó al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por corrupción.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que no trató el tema con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, durante la reunión de este martes en Palacio Nacional, aunque la canciller Alicia Bárcena dijo que ya es “asunto cerrado para México y Estados Unidos”.

Justamente ayer, el mandatario aseguró que estuvo a punto de no recibir a la comitiva de EU. "No los iba yo a recibir —ya hice el compromiso que sí—porque cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

¿Quién es Tim Golden?

Sin pregunta de por medio, López Obrador dijo que está buscando una explicación por qué se publicó el reportaje de Tim Golden. “A mí me gustaría que me aclarara el periodista porque él podría ayudar mucho, además es premio mundial de periodismo, dos veces , que me diga quién lo contrato o como lo llamaron porque estaba parece en Israel y lo trajeron”, dijo.

Pero, ¿Quién es Tim Golden? El reportaje que menciona AMLO sobre el presunto soborno del cártel de Sinaloa a la campaña del 2006 del hoy mandatario fue publicado en el medio independiente ProPublica, sin embargo el periodista trabajó durante más de 15 años en The New York Times, en donde su último trabajo fue justamente sobre el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en el 2020 en EU.

Golden es un periodista de investigación que ha publicado sendos reportajes sobre el atentado del 9/11, la cobertura de la guerra de Estados Unidos con Afganistán, así como de la base de Guántanamo, en Cuba.