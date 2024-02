AMLO invita a Tim Golden a "la mañanera" para explicar su reportaje sobre la campaña presidencial de 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al periodista Tim Golden a la mañanera para que explique por qué escribió el reportaje con información de la DEA sobre un presunto narco soborno en la campaña electoral de 2006, “que me diga quién me contrató”.

Cuestionó que la difusión del reportaje se conoció tras la negación de la orden de aprehensión al segundo tirador en el caso de Luis Donaldo Colosio.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que no trató el tema con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, durante la reunión de este martes en Palacio Nacional, aunque la canciller Alicia Bárcena dijo que ya es “asunto cerrado para México y Estados Unidos”.

Sin pregunta de por medio, López Obrador dijo que está buscando una explicación por qué se publicó el reportaje de Tim Golden.

“A mi me gustaría que me aclarara el periodista porque él podría ayudar mucho, además es premio mundial de periodismo, dos veces, que me diga quién lo contrato o como lo llamaron porque estaba parece en Israel y lo trajeron”, dijo.

Después, el titular el Ejecutivo Federal explicó su hipótesis.

“Estoy llegando a la conclusión que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio porque no se sabía, bueno, yo no lo sabía, el presidente de México no sabía hace tres meses y tengo como

Principio no robar, no mentir y no traicionar, ni sabía que Garcia luna había ingresado al Cisen a este sistema de espionaje junto con Salinas en 1989 y no sabía que a él, le toca ya ascendido en el Cisen, ya como supervisor o jefe de operaciones en 1994 a buscar a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el Cisen”, argumentó.

