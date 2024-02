INAI y otros organismos se crearon para simular el combate a la corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros organismos de fiscalización se crearon como una pantalla para simular que se combate la corrupción en México.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que sostener estos organismos de fiscalización son un gasto oneroso y que se debe concentrar las obligaciones de transparencia en una sola Secretaría.

López Obrador aseguró que la presencia de todos estos órganos es innecesaria

AMLO propone desaparición de órganos autónomos

En el paquete de reformas que se presentaron ayer 5 de febrero se propone la desaparición de órganos "autónomos" y reguladores como el INAI, COFECE, IFT, CRE, CNH, CONEVAL, MEJOREDU, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales, que sus funciones se transfieran a las dependencias responsables de cada ramo y respetando los derechos sus trabajadores.

“Cuestan mucho al pueblo, son un son muy onerosos, (...) que sean una responsabilidad del gobierno, sí nos eligen ¿por qué no nos van a tener confianza? si nosotros no escondemos información. Si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero para que tener tres, cuatro instituciones que le cuestan al pueblo, y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción, porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera”, afirmó.

López Obrador recordó que durante el llamado periodo neoliberal la corrupción no era considerada un delito grave. Al mandatario federal se le cuestionó porqué presentó este paquete de reformas al final de su sexenio, al cual le quedan ocho meses, y precisó que no fue hasta este año que se dieron las condiciones para definir las iniciativas que tenía anteriormente contempladas.

