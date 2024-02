Durante elecciones en México no habrá inestabilidad económica, política e internacional: AMLO

A días de iniciar el 1 de marzo las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante los próximos tres meses no ve el riesgo de que México sea afectado por inestabilidad económica, política e internacional.

Durante la Mañanera en Palacio Nacional, dijo que en lo económico le preocupaba la inflación; sin embargo, dijo que la tendencia ha sido a la baja por acciones que ha tomado su gobierno.

El presidente indicó que en México "no existe la polarización". Foto: Especial

“En lo económico nada, en lo político no hay ninguna fuerza que busque a desestabilizar al país. Además porque hay la suficiente unidad en el pueblo, no existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está en favor y la mitad está en contra, pero no está así afortunadamente, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y que continúe la paz. Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político, nada”, dijo.

Entre risas, reconoció que espera una “lluvia de insultos, la tormenta de insultos” por parte de sus opositores.

En lo internacional dijo tampoco ve amenazas, “nomás el cuartel que pone ahí el gobernador de Texas frente a Piedras Negras”, y otro eventual reportaje en su contra, como los que se han publicado en las últimas semanas donde lo relacionan con financiamientos del narco.

“Otro reportaje del NYT, puede ser del WP, del Financial Times, del WSTY, no pasa nada. Nada más nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a inteligencia de México a que vayan a investigar a políticos de EU, no hacemos eso, no mandamos espías a China ni a Rusia, no estamos metidos en EU viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y senadores de ese país”, dijo.

BRC