AMLO descarta invitar a mandatarios a México y salidas al extranjero en lo que queda de su administración

A siete meses de concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que no tiene pensando invitar a México a ningún mandatario extranjero ni tampoco realizar giras fuera del país.

El anuncio de López Obrador se dio en la Mañanera, cuando la prensa le cuestionó si invitaría a Javier Milei, presidente de Argentina, con quien tiene marcadas diferencias, y sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte que está pendiente de realizarse.

“Ya no voy a invitar a muchos mandatarios, yo ya no voy a salir, sólo si se realizara esta cumbre, no tengo pensando salir del país. Es que ya faltan siete meses y se dividen en dos, estos tres que vienen que van a estar con altas temperaturas, en esta temporada de calor, marzo, abril y mayo y luego la otra etapa para la entrega recepción”, dijo.

De Milei, dijo que no tiene no tiene pensando invitarlo a México y destacó que aunque “tengamos posturas distintas, fue electo por los argentinos”.

Por otra parte, la única salida al extranjero que López Obrador consideraría, dijo, sería a Canadá, a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Empero, resaltó que “no hay fecha” aún para que se realice.

Esta última cumbre, en la que también participan el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente estadounidense Joe Biden, se ha movido de fechas, pues primero se pensó en noviembre y diciembre del año pasado, luego a principios de este año y la última fecha se calculó en abril.

