MAPA | Estos son los estados que llegarán a los 40º este viernes 23 de febrero

La Ciudad de México (CDMX) inició un periodo de días con altas temperaturas aunque oficialmente todavía no es época de calor. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital del país no será la única entidad afectada por esta situación. Te contamos cuáles serán los estados que podrían alcanzar hasta los 40º C durante este viernes 23 de febrero.

Y es que recordemos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX anunció que en dicha demarcación se espera que del 22 de febrero y hasta el próximo 2 de marzo haya un ambiente caluroso, por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones oficiales.

Una ola de calor se refiere a más de tres días consecutivos de altas temperaturas. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Según la definición dada a conocer por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), una "ola de calor" ocurre cuando por un periodo de más de tres días consecutivos se registran temperaturas más altas que las que usualmente se reportan en una zona. ¿Cómo enfrentarla? Te compartimos algunas medidas:

evitar asolearse entre las 11 de mañana y hasta las 4 de la tarde;

vestir con ropa suelta y de colores claros;

evitar las actividades físicas bajo el sol;

tomar agua simple;

usar protector solar.

Estos son los otros estados que llegarán a los 40º este viernes 23 de febrero

12 estados podrían llegar a los 40º C este viernes. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 23 de febrero, 10 entidades de la República alcanzarán entre los 30º y los 35º C: Sonora, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, suroeste del Estado de México (Edomex), Tabasco y Quintana Roo. Asimismo, 12 podrían llegar a alcanzar máximas de entre los 35º y los 40º C. Se tratan de:

Sinaloa; Nayarit; Jalisco; Colima; Michoacán; Guerrero; Morelos; Puebla; Oaxaca; Chiapas; Campeche; Yucatán.

MAPA de los estados que llegarán a los 40º este viernes 23 de febrero