VIDEO: alerta sísmica interrumpe boda en edificio de la CDMX y sorprende a los invitados

Celebrar algún evento importante en una ciudad con intensa actividad sísmica como lo es la Ciudad de México podría traer sorpresas inesperadas, así ocurrió con un pareja de jóvenes cuyos rostros de volvieron viral en redes sociales el pasado fin de semana una vez que fueron grabados en el momento en que se casaban en un penthouse de la capital del país y de pronto empezó a sonar la alerta sísmica.

El clip, de solo unos segundos de duración, se volvió viral al mostrar cómo una boda se vio interrumpida por el sonido de la alerta sísmica, el cual generó temor y zozobra entre los asistentes a la ceremonia. En el video se puede observar los rostros desencajados al percatarse de la situación en la que se encontraban: celebrando la ceremonia civil a varios metros de altura en la CDMX.

Instante en que comienza a sonar la alerta sísmica. FOTO: Especial

Fue la tarde del pasado sábado 17 de febrero cuando en decenas de puntos de la CDMX se activó la alerta sísmica debido aun temblor de magnitud 5.1 que se registró aproximadamente a las 18:01 horas y que tuvo de epicentro a cinco kilómetros al oeste de Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande Guerrero.

Justo en ese instante en algún penthouse de la CDMX se realizaba una ceremonia civil que reunió a familiares y amigos de los novios, quienes vivieron instantes de terror debido al temblor que se alcanza a percibir en el movimiento del edificio en el que se encontraban. Situación que, como era de esperarse, interrumpió por algunos segundos la celebración.

Los invitados reaccionaron con nerviosismo. FOTO: Especial

En el clip se observa la reacción de los novios, quienes se encuentran ante la juez y sus rostros se muestran asombrados debido a la activación de la alerta sísmica, justo en el momento de su boda. Por su parte, los invitados yacen atrapados por los nervios.

Reacciones de los invitados se vuelven virales en internet

El sismo ose registró el pasado sábado. FTOO: Especial

En cierto punto de la grabación se alcanza a escuchar decir a una invitada: "¡No puede ser!", al tiempo que cierra los ojos y solo permanece a la espera de que pase el sismo.

El novio mientras tanto asegura: "Esperemos que no sea trágico", a lo que una mujer responde de manera inmediata: "no, no, no; todo va a estar bien".

También se escucha a otra mujer invitada reaccionar con nerviosismo al darse cuenta que se encuentra "atrapada" en el lugar: "¡Put... m***dre! ¡No puede ser!". El sismo no registró daños ni en la zona cercana al epicentro ni en la capital del país.