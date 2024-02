AMLO asegura que con Zaldívar no hubiera salido de prisión Lozoya; Piña tiene tomado el Poder Judicial

Emilio Lozoya no habría salido de prisión si Arturo Zaldívar siguiera al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la actual ministra presidenta Norma Piña con jueces y magistrados tienen tomado al Poder Judicial “como si se tratara de una mafia” y les da “licencia para robar”, acusó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ‘la mañanera’ en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reveló que Zaldívar les ayudaba en frenar que jueces liberaran a personas por influyentismo o con argucias.

“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de este tipo (como el de Lozoya) nosotros, respetuosamente, interveníamos porque no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder…":

"Entonces, cuando se daban estos estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia en proteger a los ciudadanos ante el crimen hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, dijo.

El año pasado, López Obrador propuso una reforma para extender dos años la presidencia de Zaldívar en la Corte, hasta el 30 de noviembre del 2024, pero no prosperó. En enero de este, Norma Piña llegó al frente del máximo tribunal constitucional del país.

“Entonces, él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora Piña y dice ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y complicidades como si se tratara de una mafia”, sentenció este miércoles el mandatario.

-¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya, si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar con la medida? -preguntó la prensa.

“Sí, sí, sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Zaldívar difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna; Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña, Norma Piña, al señora, ofrezco disculpas por no decir bien su nombre.

“Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda, y eso de hoy es para afianzarse y en la marcha fueron jueces, empleados del Poder Judicial porque como estamos planteando de que los elige el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar al Poder Judicial, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ya ven que para todo es el INE no se toca, la Corte no se toca, mi democracia no se toca. Entonces, son parte del bloque conservador”, respondió.

Sin embargo, el tabasqueño insistió por eso es necesaria la reforma al Poder Judicial para seguir limpiando al país de corrupción.

“Imagínense, sacar aun cuando sea sacar aun cuando sea libertad condicionada a Lozoya, de Pemex, cuando él mismo declara, a lo mejor la gente no se acuerda, pero por qué estaba en la cárcel hasta ayer, ayer salió, anoche, por qué estaba en la cárcel, porque desde la campaña del licenciado Peña, él recibió dinero de una empresa brasileña Odebrecht”, señaló.