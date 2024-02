"El Poder Judicial no tiene remedio", asegura AMLO, tras el voto de calidad contra la Ley de Industria Eléctrica

“No tienen remedio”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó el “voto de calidad” de los ministros luego de que se declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Afirmó que en el Poder Judicial predomina la corrupción por lo que hay que renovarlo. Sin pregunta de por medio, López Obrador señaló que es la Suprema Corte del Derecho, no de la justicia.

“Ayer que comentamos aquí lo que hacen los del Poder Judicial, los de la Suprema Corte del Derecho que es bastante porque de la justicia no, no, que sacan ahí un documento diciendo que tienen fundamentos legales y que el amparo, no tienen remedio, no, por ahí no hay ninguna posibilidad, predomina la corrupción y hay que renovar ese poder”, manifestó.