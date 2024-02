"Ramos Buchones", la canción más romántica en el catálogo de Chuy Montana y que lo pudo meter en líos con el crimen

María Elena Andrade, quien se desempeña como Fiscal General del Estado de Baja California, dio a conocer que ya fueron detenidos los presuntos asesino del cantante Chuy Montana de Fuerza Regida, cantante de canciones, entre las que destacan los famosos narco corridos.

De acuerdo con la información que dio a conocer la Fiscalía, Kevin Alejandro "N" fue la persona detenida, y quien presuntamente disparó en contra del cantante, quitándole la vida. Momentos antes, declaró la Fiscal en conferencia de prensa, lo golpearon y lo esposaron.

Te puede interesar: “Chuy” Montana fue asesinado por interpretar una canción de amor: Fiscalía de BC

También dieron a conocer que presuntamente se trató de un altercado, cuando Chuy Montana estaba cantando canciones románticas o canciones sentimentales, mismas que le pidieron que no interpretara, pero hizo caso omiso y continuó sus interpretaciones para las personas que quisieran escucharlo.

El sujeto arrestado arremetió en contra del cantante, cuyo asesinato desencadenó en que lo tiraron en el medio de la carretera, donde fue ubicado horas más tarde. María Elena Andrade confirmó que se trataba de un convivio amistoso, por lo que el asesino era una persona conocida por Chuy.

Te puede interesar: Muere “Chuy” Montana, cantante de corridos tumbados, investigan posible ejecución

Chuy Montana no era un artista que tuviera muchas canciones románticas grabadas en su catálogo. Tenía poco tiempo de carrera y pocas canciones grabadas en el estudio, pero resalta una en especial que tenía tintes románticos, o que por lo menos hablaba de una relación de amor.

"Te dije que todo iba a cambiar, en esta vida me tocó ganar. Ando cuidado y traigo un arsenal. El becerro con el que ahora estás, ramos buchones no te va a comprar, espero y te sepa valorar", dice parte de la letra.

Se trata de "Ramos Buchones", la última que publicó a través de su canal de Spotify oficial. Hasta el día de hoy, la canción acumula un total de un millón 755 mil 301 reproducciones, y es la cuarta más popular dentro de sus temas. Sin duda, una de las favoritas del público junto a otras como "Porte de Scarface" o "Qué bendición".

Sigue leyendo: Chuy Montana: ¿quién era el cantante de corridos asesinado?

"Y ahorita con el brillo que me navego deslumbro a donde quiera que llego. Sabes que no tiene lo que yo tengo. Me prendo un phillie y hasta Marte llego, con los plebes tronando to' los fierros, seguro es que vamos pa'l infierno..."