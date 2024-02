Profepa anuncia que tomará acciones por la elefanta "Susy" que vive solitaria a la orilla de una carretera

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer en las redes sociales que atenderán los recientes reportes de la elefanta "Susi" que se encuentra atrapada y abandonada desde hace 7 años en el estado de Jalisco, quien pertenecía a un circo, pero ya no puede ser parte del mismo.

De acuerdo con reportes de las redes sociales, la elefanta está abandonada en un predio que se encuentra en medio de la carretera que comunica León con Lagos de Moreno, en territorio jalisciense. Supuestamente se pedían seis millones de pesos por ella, lo que fue desmentido por el representante legal del circo. Aseguró que los dueños nunca quisieron deshacerse de ella, la alimentan, la sacan a pastar y tiene tres cuidadoras.

Crédito: Arturo Islas

PROFEPA toma medidas ante el abandono de la elefanta "Susi"

Por lo anterior, la Profepa dio a conocer que se han tomado las medidas correspondientes, y se encargarán de la elefanta durante las siguientes horas. En las redes sociales, el influencer Arturo Islas Allende reveló que tanto la Procuraduría como la Guardia Nacional, hicieron una inspección.

"La Profepa atiende el reporte relacionado con un elefante en Jalisco, tomando las medidas correspondientes. La Procuraduría agradece la participación de la sociedad y los medios e invita a seguir colaborando mediante la denuncia", escribieron a través de las redes sociales.

En las redes sociales podía verse que "Susi" estaba encerrada en una barrera de campers y tráilers que contenían a la elefanta, con el objetivo de que no pudiera escapar, a la vez de que se evitaba que fuera vista desde afuera. Este encierro fue porque se trata de un animal considerado como peligroso.

Crédito: Arturo Islas

Personal del zoológico informó que estaba en mal estado

Annie fue revisada por personal del Zoológico de Guadalajara, luego de que la PROFEPA logrera entrar a la zona para realizar una revisión de la elefanta. Luis Soto Rendón, director del zoológico, reveló que "Annie" estaba nerviosa, mostraba signos de estrés, con un absomen distendido y heces pastosas.

Por otra parte, aseguró que en el predio donde vive no tiene las condiciones suficientes para mantenerla en ese lugar. No hay charca de agua ni de lodo, sus colmillos habrían sido cortados de manera incorrecta, las uñas están gastadas o recortadas de forma inapropiada. No tiene las condiciones para socializar, ni se pudo constatar si tiene un entrenamiento adecuado para su estimulación o revisiones médicas.

El reciente rescate de Benito, la jirafa abandonada

Benito se encontraba en el Parque Central de Ciudad Juárez, donde se encontraba en malas condiciones. Su caso se hizo viral en las redes sociales, donde pidieron con urgencia que fuera rescatado, pues podría estar en riesgo su vida; las autoridades actuaron y fue trasladado al Zoológico Africam Safari de Puebla.

Se trató de un traslado de más de 30 horas desde el norte del país hasta el centro, pero llegó en buenas condiciones. Días más tarde fue presentado ante el público, y también se acercó a sus nuevos amigos, incluso dijeron las autoridades del zoológico que había comenzado a tener acercamientos con una hembra.