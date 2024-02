Familiares, amigos y seres queridos de Carlos Manuel Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, dan el último adiós al funcionario en la capilla 8 de la agencia funeraria Gayoso Lomas Memorial, en Santa Fe, Ciudad de México, luego de que ayer perdiera la vida en su domicilio ubicado en San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La noticia sobre su muerte fue compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la cual detalló que Carlos Urzúa falleció luego de que cayó de las escaleras de su casa.

Perdió la vida durante la tarde del pasado 19 de febrero. Foto: cuartoscuro.

Sigue leyendo:

AMLO lamenta muerte de Carlos Urzúa y acusa a oposición por calumnias

Xóchitl Gálvez lamenta la muerte Carlos Urzúa, colaborador de su campaña

AMLO lamenta la muerte de Carlos Urzúa

Según la SSC, elementos de seguridad fueron alertados por una persona lesionada en dicha vivienda. Al llegar a la casa, una mujer les refirió que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, encontró al exsecretario de Hacienda tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. De igual manera, la esposa del exfuncionario, Laura Valverde, confirmó la noticia en sus redes sociales, donde describió a Urzúa como "ejemplar padre y esposo y destacado académico y economista mexicano".

La mañana de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto y externó sus condolencias a la familia de Urzúa, quien renunció a su cargo como secretario de Hacienda por diferencias con el titular del Ejecutivo. El mandatario acusó a la oposición de levantar "calumnias" al sembrar la sospecha de que el gobierno federal tuvo que ver con la muerte del exfuncionario.

Despiden a Carlos Urzúa

"Imagínense, aventarse ayer Quadri, de los que me acuerdo, Belauzarán, Manuel Clouthier de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Urzúa. Díganme ustedes si no son perversos, viles zopilotes, buitres, o sea, porque ¿qué pruebas tienen?”, comentó López Obrador durante su conferencia mañanera de este martes.

Por su parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz comentó - en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva - que el doctor Carlos Urzúa - quien era su colaborador y se había sumado a las filas de su candidatura - murió de un infarto fulminante, por eso aparentemente cayó. "No cayó de una distancia alta sino prácticamente bajando la escalera, creo que sí es importante que quede claro y no se especule. Era un hombre impecable y siempre estuvo de lado de sus convicciones”, dijo.