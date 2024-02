Iliana recibe amenazas tras denunciar presunto abuso sexual contra Daniel Andrade, alcalde de Huejutla

Iliana Escamilla ha denunciado al alcalde de Huejutla, Hidalgo, Daniel Andrade Zurutuza, por presunto abuso sexual. No obstante, además de que las investigaciones del caso se encuentran estancadas, el actual funcionario está aspirando a una diputación federal.

En entrevista para República H con Sofía García, la mujer explicó que ya existe una denuncia legal con la carpeta 675-2022, pero que hasta el momento no ha podido verla ni tener respuesta. Incluso, advirtió que durante el proceso ha sido víctima de toda una serie de intimidaciones y amenazas.

"Es candidato a una diputación federal y por eso me da muchísimo coraje que no se dan cuenta qué tipo de persona están poniendo al frente. Se supone que este gobierno es diferente y me gustaría que lo demostrara no permitiendo que esta persona sea representante a nivel federal", señaló Iliana".