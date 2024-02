AMLO asegura que con el combate a la corrupción se han ahorrado “varios billones de pesos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha avanzado el combate a la corrupción, que era el principal problema de México.

"Había mucha desigualdad económica y social, pobreza, violencia, se ha frenado la corrupción en lo que corresponde sobre al poder Ejecutivo, no hemos permitido que se roben el dinero que es del pueblo", expresó.

Aseguró que en el país se invierte más en programas sociales. Foto: Especial

Sigue leyendo:

AMLO envía mensaje tras la Marcha por la Democracia: "Muy bien"

AMLO destaca inversión de más de 10 mil millones de pesos en rehabilitación de templos tras sismos de 2017

Dijo que se han ahorrado "varios billones de pesos" en el combate a la corrupción.

"Nada más tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando 2 billones 700 mil millones de pesos para programas de bienestar, eso nunca en la historia se había visto".

Agregó que ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción, porque ya no se permite que las grandes corporaciones económicas no paguen impuestos,

"Ha mejorado el ingreso en la Hacienda Pública, de 3 billones de ingresos por contribuciones, cuando llegamos, de 3 billones a 4 billones y medio, ha habido un incremento de un billón 500 mil millones, es decir, se ha aumentado en la recaudación", aseguró.

El sistema de salud es prioridad: AMLO

El presidente manifestó que en los siete meses que le quedan de gobierno su prioridad será garantizar un buen sistema de salud, “levantar la bandera blanca en materia de salud”.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que la salud no es privilegio sino un derecho.

“Pienso que lo prioritario tiene que ser el dejar funcionando muy bien al 100 el sistema de salud público, que tengan médicos generales, especialistas en los centros de salud, hospitales, que se puedan realizar estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito, que no se cobre en los centros de salud, en los hospitales, y que se ofrezca un servicio de calidad como merece el pueblo, porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que aunque se ha avanzado en la materia, aún hay pendientes.

“Sobre eso estamos trabajando y en estos siete meses que nos quedan vamos a avanzar mucho. Voy a regresar a Puebla, a enarbolar, a levantar la bandera blanca en materia de salud pública y vamos a hacer lo mismo en 23 estados. Vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Ya estamos trabajando en eso, se ha avanzado bastante, pero falta. Sin embargo estamos dedicados a fortalecer el sistema de salud”, señaló.

Con información de Noemí Gutiérrez y Fernanda García

BRC