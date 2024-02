AMLO envía mensaje tras la Marcha por la Democracia: "Muy bien"

Este domingo se realizó la “Marcha por nuestra democracia" en diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos, Tlaxcala, por lo que al ser cuestionado sobre ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la prensa: “Muy bien, muy bien”.

En breves declaraciones al final de la entrega de obras del patrimonio cultural de Tlaxcala, señaló que la marcha se llevó a cabo sin novedad y aclaró que no estuvo al pendiente.

Aseguró que la marcha se realizó sin novedad. Foto: Especial

El mandatario mexicano expresó que lo mejor es que la manifestación en la Ciudad de México transcurrió sin novedad. Al ser interrogado si le habían dado algún reporte sobre la asistencia a la marcha, aseguró que todavía nada.

"No, no, no, nada todavía. Pero, eh, sin novedad, como dirían, este, en seguridad pública, sin novedad, que es lo mejor", respondió.