Marcha por Nuestra Democracia: así avanzó el contingente este domingo

Por Herbert Escalante

Cientos de personas marcharon este día en Paseo de Montejo para sumarse a la movilización nacional por la defensa de la democracia con un llamado a salir a votar el 2 de junio para impedir que se concrete una elección de Estado.

Una de las convocantes a esta protesta en Mérida, la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera, aseguró que asistieron ciudadanos libres sin ningún tipo de presión y que tienen la convicción de defender las instituciones del país. Declaró que decidieron salir a marchar a pocos días de que inicien las elecciones para exigir a las autoridades y al presidente Andrés Manuel López Obrador que se respeten los votos.

En ese sentido, señaló que el principal riesgo que se enfrentan es que haya una elección de Estado, ya que el presidente todos los días promueve a su candidata, su plan de gobierno y sus proyectos fallidos, como el Tren Maya y la militarización del país.

Cientos de personas marcharon este día en Paseo de Montejo. Foto: Herbert

Las y los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Patria, en donde por cierto, desplegaron banderas yucatecas y pancartas a favor de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras.

De igual manera exigieron al Gobierno federal que no haya abuso de programas sociales, que no se desvíe el recurso público para la campaña oficialista, que se blinde la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado, que el narcotráfico no financie campañas, el alto a las encuestas falsas, entre otros temas.

Desde ahí, el exconsejero electoral Jorge Valladares dio un mensaje de bienvenida en el criticó al presidente por fomentar la división y el enfrentamiento entre los ciudadanos, por lo que para acabar con eso hay que defender ala democracia.

“Y dentro de 15 domingos ir a las urnas a votar por quién se nos dé la gana, pero votando para demostrar que la elección de Estado que se está promoviendo no va a prosperar”, precisó.