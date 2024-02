Alpinistas se pierden en el Pico de Orizaba durante un día de clima extremo; ya rescataron a 3

Un grupo de cerca de 10 alpinistas —presuntamente originarios de Guadalajara, Jalisco— han sido reportados como extraviados en el Pico de Orizaba, un volcán ubicado entre los estados de Puebla y Veracruz. Los primeros reportes arrojan que tres de ellos han sido rescatados y cuentan con buen estado de salud.

De acuerdo con el informe de medios locales, las personas fueron reportadas como desaparecidas mientras se encontraban escalando el glaciar de Jamapa. En este sentido, personal de rescate y otros alpinistas de las entidades poblana y veracruzana se han unido a las labores de búsqueda.

Tres de los alpinistas son rescatados en el Pico de Orizaba

Los alpinistas intentaban subir la montaña en medio de las condiciones climáticas extremas. Créditos: AMGME/archivo.

Según especialistas citados por medios locales, lo que ocurrió es que el grupo de alpinistas intentaba subir la montaña en medio de las condiciones climáticas extremas que se han registrado en los últimos días en la zona. De hecho, los expertos advirtieron del reporte de una nevada.

No obstante a lo anterior, por ahora, se ha logrado el rescate de tres jóvenes, quienes no han proporcionado datos sobre las demás personas con las que no se ha podido tener ningún tipo de contacto desde que fueron reportadas como extraviadas en Pico de Orizaba.

Había una advertencia para el Pico de Orizaba

La AMGME había hecho una advertencia para quienes estaban interesados en subir el Pico de Orizaba. Créditos: AMGME/archivo.

A través de sus redes sociales, la Asociación Mexicana de Guías de Montaña y Escalada (AMGME) había emitido una advertencia a las personas interesadas en subir el Pico de Orizaba a lo largo de este fin de semana. En una publicación realizada en Facebook, la agrupación explicó que las condiciones de hielo complicaban la actividad.

En este sentido y con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente, la Asociación había recomendado extremar precauciones, contar con el material necesario para la protección contra el hielo y abstenerse de subir a partir de la cota de los 5 mil 500 metros sobre el nivel del mar.