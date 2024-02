AMLO acusa que transportistas se levantaron de la mesa con Segob; advierte que no se dejarán “chantajear"

Los transportistas piden protección al gobierno ante las extorsiones del crimen organizado y otras demandas, y en protesta desplegaron paros al bloquear carreteras, como en Querétaro y México-Pachuca. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ve fines “politiqueros” y les advirtió que no se dejarán chantajear.

“Vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en Palacio Nacional no primo hermano”, manifestó López Obrador desde Acapulco.

El presidente en su habitual conferencia de prensa matutina indicó que la reunión debe ser con la Secretaría de Gobernación (Segob) y señaló que ayer realizaron una en la que los responsables se levantaron de la mesa de negociación.

“Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear”, aseguró el líder del ejecutivo.

Luego de que el mandatario federal acusó que los líderes de transportistas “traen un plan, plan con maña con ese propósito”, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que han realizado 120 reuniones de atención con agremiados de AMOTAC, a las que se han sumado de otras organizaciones como como de la Canacar y la Conatram.

Asimismo, Luisa María Alcalde aseveró que se han planteado 120 reuniones con agremiados de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en donde asisten la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Seguridad para llegar a puntos de acuerdo.

La titular de Gobernación, detalló que han analizado las preocupaciones de este sector y que han emitido comunicados sobre los avances. Anunció que les ofrecieron más de 600 elementos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos de la carretera para brindar seguridad.

"Hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer, se decidió en el caso de la Amotac levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía, desde nuestro punto de vista infundados, injustificados dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas”, resaltó la secretaria.

