Filtran videos de la balacera en el bar Hope 52 en Villahermosa que dejó 3 muertos

La balacera dentro del bar Hope 52 en Villahermosa, Tabasco, quedó documentada en varios videos que fueron filtrados en las redes sociales. En los clips se observa el momento justo cuando un hombre vestido con camisa blanca fue agredido a golpes por parte de otras personas en la entrada del negocio.

El incidente se registró alrededor de las 2:55 de la mañana de este domingo 11 de febrero cuando varios jóvenes empezaron a discutir y al llegar a la entrada comenzaron las agresiones físicas que terminó con una balacera que dejó como saldo al menos a tres personas fallecidas.

Personal de seguridad trató de calmar el pleito dentro del bar Hope 52. Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó en el bar Hope 52?

En uno de los metrajes filtrados se observa al hombre vestido con una playera tipo polo color blanco caminar en el lobby del bar ubicado detrás del Centro Administrativo del Gobierno del Estado 2000, mientras es persuadido por otra persona vestido de negro, al parecer parte del staff de seguridad del centro nocturno.

Detrás de él aparece la otra persona que viste camisa blanca mientras es escoltado por el personal de seguridad del lugar. Ambos dialogan hasta que el miembro de seguridad regresa y trata de calmar una discusión entre los dos hombres con otros más. El hombre de negro les pide que se retiren de manera pacífica, pero éstos siguen en la discusión.

Un asistente con sombrero vaquero fue el primero disparar. Foto: Captura de pantalla

Todo parecía calmarse, incluso uno de los acompañantes de los agredidos estrechó la mano con otra persona y se alistaban para abandonar el bar. Pero uno de los clientes de blanco se metió de nuevo al bar y al salir ya lo perseguía otra persona con camisa negra y pantalón gris que lo buscó para golpearlo en la cara.

El gobernador Manuel Merino aseguró que habrá justicia

El personal de seguridad del bar trató de controlar la situación, pero en ese momento un joven vestido de negro que llevaba un sombrero de vaquero sacó una pistola y lanzó varios disparos -al menos cuatro- al aire para tratar de terminar la pelea; sin embargo, otro hombre con playera tipo polo blanca le disparó directo en la cabeza.

Un hombre vestido con palyera tipo polo blanco disparó a los asistentes. Foto: Captura de pantalla

Cuando el joven de sombrero quedó en el suelo, el segundo pistolero siguió disparando su arma, ahora contra otros cuatro hombres que forcejeaban en la entrada del bar. Al ver que las víctimas quedaron heridas en el piso, el hombre armado salió del lugar.

Al respecto, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó que investigan el caso para que no haya impunidad tras la riña que dejó como saldo a tres personas fallecidas. “Desde el primer momento he girado instrucciones para que se investigue a profundidad y este acto no quede impune, y las responsabilidades lleguen hasta sus últimas consecuencias”, indicó y agregó:

“Conforme avanzan las investigaciones de las autoridades correspondientes, mantendremos informada a las familias de las víctimas”: Carlos Manuel Merino.