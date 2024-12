Con autos destrozados Tránsito de Tampico intenta hacer conciencia entre turistas

Con la finalidad de hacer un impacto visual a los conductores foráneos y locales, la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal instaló en tres diferentes puntos automóviles siniestrados, que están acompañados de leyendas de advertencia para que los conductores tomen una mayor conciencia y responsabilidad al momento de conducir, así lo manifestó el director Operativo de la dependencia Erik Sifuentes Hernández.

Explicó que estas acciones forman parte del operativo de asistencia y apoyo "Navidad Segura, Tampico te Cuida" que acaba de arrancar en la zona sur de la entidad para respaldo a todos los visitantes que arribarán por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.

Erik Sifuentes Hernández, director operativo de tránsito y Vialidad. Foto: Baldemar Mijangos

Los tres puntos son, uno, en el sector de El Moralillo, que es acceso a Tampico desde el norte de Veracruz, otro, en el sector del Puente Tampico, a la altura de la báscula, y el tercero en la carretera Tampico-Mante a la altura de las avenidas Las Torres Norte y Sur, y donde están acompañados los autos siniestrados con leyendas para que el conductor no maneje tomado, no rebase los límites de velocidad, no manipule el teléfono celular mientras conduce, entre otras advertencias.

Accidentes viales aumentan en época navideña

Reconoció que en esta temporada los choques entre automóviles y motocicletas se elevan de un 15 a un 20 por ciento, además de aquellas colisiones que son con objetos fijos, llegando en esta época a 20 accidentes por semana cuando normalmente hay 10 u 11 choques.

Cártel para advertir a los conductores. Foto: Baldemar Mijangos

"Ya se echó a andar el programa 'Navidad Segura Tampico te Cuida', y por lo que respecta a la Dirección de Tránsito hemos colocado vehículos siniestrados con unas pancartas con mensajes de conducir a la defensiva o no conducir con exceso de alcohol o con el uso del celular, esto es un impacto visual para los visitantes que llegan de la frontera o visitantes de otros lugares, y así mismo los ciudadanos conductores de la región", precisó.

"A la semana estamos hablando de 10, 11 accidentes, que se pueden incrementar (en esta época) en 15 o 20 accidentes, hay que recordar que el sábado anterior en la madrugada tuvimos un accidente trágico, un accidente de motociclista, el cual se impactó con un vehículo estacionado, eso sería porque iba a una velocidad más arriba de la permitida, entonces cuando quieren hacer una maniobra evasiva es imposible controlar el vehículo, lamentablemente falleció la persona, jovencito de 19 años", completó.

Ya es un problema de seguridad pública

Los accidentes viales en Tamaulipas representan un grave problema de seguridad pública y salud, debido a la alta movilidad vehicular en sus principales carreteras y ciudades. Factores como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el mal estado de algunas vías y la falta de educación vial contribuyen a este fenómeno.

Las zonas más afectadas suelen ser las cercanas a ciudades como Reynosa, Matamoros y Tampico, así como en las autopistas que conectan con el resto del país. Las autoridades locales trabajan en campañas de concientización y mejoras en la infraestructura para reducir estos incidentes.

