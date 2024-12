Reducción de presupuesto impactará en calidad de elección judicial, alertan consejeras del INE

Cuestionadas por el alto costo de 13 mil 205 millones para la elección del Poder Judicial en el 2025, consejeras electorales señalaron que la reducción del costo, impactaría en la calidad y certeza de la organización. Ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la consejera Rita Bell, señaló que los diputados federales tendrán que definir en donde se tiene que hacer el recorte. Reconoció que, sí hay diversos rubros en los que se puede reducir el costo que se tiene contemplado, pero también manifestó que esto impactaría en el producto final del proceso y la calidad de los insumos que se requieren como lo son los crayones, la tinta indeleble o las boletas electorales.

“Las boletas se hacen en papel seguridad. Hay formas de detectar cuando una boleta no fue emitida por el INE, pues también podemos hacerla en papel bond pero, cada una de estas decisiones, pues también hay que analizar que el costo se da de otra forma, cuando esté la gente en la calle, señalando que hay boletas impresas de otro lado, tachadas, y que no hay una forma de confirmar que sean o no”, indicó.

Resaltó que, en el proceso de organización de los comicios, hay una serie de temas que se tienen que resolver como son la contratación de personal, la capacitación y previo a la jornada, la aplicación de todo un operativo que no se ve pero que para culmina con el envío de los insumos, y la instalación de casillas con la certeza de que el día de la jornada, la gente llegue a las casillas y este la boleta que utilizará para participar.

“Esto implica un trabajo de semanas de personas que no duermen por el traslado, con toda la confianza, se traslada con seguridad pública con las representaciones de los partidos políticos, esta vez, igual tendremos que tener oficialía electoral, notariado para certificar que estos paquetes lleguen íntegros a cada una de las casillas. Hay todo un despliegue logístico de 24 horas, semanas previas, al día de la jornada, que implica un gasto en todo momento, vehículos, taxis, comida, una serie de actividades”, expresó.

Bell Vences, aseguró que el presupuesto precautorio para llevar a cabo la elección de ministros, jueces y magistrados, se hizo con perspectiva de austeridad y racionalidad, porque son parte de los principios que se manejan en el Instituto Nacional Electoral.

Señalaron que hay temas que se deben resolver como la contratación de personal. Foto: Cuartoscuro

Dejan en manos de diputados federales calidad de elección judicial

¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial?, fue la pregunta que dejo en el aire, la consejera electoral Norma Irene de la Cruz a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, al precisar que la elección presidencial del 2024, no costo 9 mil millones sino cerca de 14 mil millones de pesos.

En reunión de trabajo, en donde estuvo ausente la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Gudalupe Taddei, la funcionaria electoral comentó a los diputados federales que no es caprichoso el recurso extraordinario que se solicita para organizar los comicios programados para el uno de junio del 2024, por lo que es la Cámara baja la que tiene que señalar con qué recursos cuenta para llevar a cabo el ejercicio democrático.

“No es caprichoso y les decimos, en el 2024 el proceso electoral nos costó cerca de 14 mil millones de pesos, entonces piensen que este proceso electoral judicial federal extraordinario e inédito va a costar lo mismo y estamos haciendo una serie ya de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de una base cero; cuando nos dice que le pueden bajar ¡No Congreso de la Unión, ustedes díganos cuántos recursos consideran indispensables necesarios para que el INE esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrada, no podemos aquí no es un asunto de peso y centavos, es un asunto de valor ¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial?, cuestionó.

Acompañada de la consejera electoral, Rita Bell, señaló que una de las cosas que se tienen que poner en perspectiva, es que el grueso de este gasto es operativo y resaltó que organizan los comicios, en medio de adversidades, entre ellos una vista a la Fiscalía General de la República, que enfrentan ante la inconformidad por organizar el primer proceso del poder judicial, con todos los estándares que en la ciudadanía está acostumbrada”

“Necesitamos, sí apelando a su sensibilidad, porque ya tenemos tiempos muy reducidos. Cuando nosotros hicimos este presupuesto le llamamos precautorios, como ustedes saben, tenemos todavía una suspensión, hay suspensiones, tenemos también, Congreso de La Unión, estamos organizando un proceso electoral en situaciones adversas, tenemos amenazas, ya tenemos multas, ya dieron vista a la fiscalía y entonces en esas condiciones tenemos que organizar nuestro proceso electoral, porque es un mandato constitucional”, expresó,

Sonia Rincón Chanona, de Morena, indicó que la austeridad debe ser uno de los valores y prácticas que debe permear en la organización del proceso y el manejo de los recursos financieros, por lo que señaló que hay áreas de oportunidad para reducir el gasto.

Tras comentar a los diputados que, si les pueden reducir 4 mil 620 millones de pesos, porque ya no van a realizar una consulta popular que habían solicitado, indicó que el cálculo de los 13 mil 205 millones de pesos para el proceso extraordinario del Poder Judicial, se hizo considerando que se instalen 172 mil casillas, que implican poco más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales, que es un gran rubro que se lleva el presupuesto.

Aclaró que se van a realizar 6 elecciones en total para el próximo año, incluidas las que se llevarán a cabo en Veracruz y Durango, por lo que cada casilla electoral y cada elección requiere de su propia urna. Además, el INE tiene capacidad para instalar casillas y poner tres urnas por casilla y dos canceles, y aumentar estos instrumentos, tiene un impacto porque, las bodegas están diseñadas para cierta capacidad y si se va a tener el doble de boletas, se imprimirían poco más de 600 millones de boletas, es decir, más del doble que en los comicios presidenciales.

Sigue leyendo:

Cae "El Gallero", sujeto ligado al Cártel de Sinaloa y a la producción de pastillas de fentanilo

Omar García Harfuch asegura trabajo constante para reducir violencia en Sinaloa