Carlos Navarro, reportero de El Heraldo de México, recibe Premio Nacional de Periodismo

El Club de Periodistas de México, galardonó a Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group con el Premio Nacional de Periodismo, por su libro La primera presidenta: memorias de un reportero. En entrevista con este medio de comunicación, Navarro destacó que pese a que no trabaja para recibir algún tipo de premio, valora y aprecia que el Club de Periodistas le haya otorgado esta distinción.

“Muy feliz, muy contento. Yo no trabajo para premios, pero si se da la oportunidad de que se reconozca mi trabajo, pues lo valoro y lo aprecio bastante”, dijo.

Sobre la dedicatoria de este galardón, el reportero dijo “A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi sobrino, a mis amigos que me han acompañado, a mis compañeros de trabajo que me han apoyado, a todo el Heraldo Media Group que me ha apoyado en todas mis propuestas y que no ha escatimado en hacerme ver que reconoce mi trabajo desde la campaña, el proponer un libro, y pues ahora esto, estoy agradecido con esta casa editorial”.

Incluso agradeció a Leslie Pérez, fotógrafa del Heraldo de México, pues fue ella quien lo motivó a inscribirse para estar entre los 57 mejor trabajos periodísticos del año.

“Le tengo que reconocer mucho a mi compañera fotógrafa, Leslie Pérez, quien me insistió en que me diera el premio. Yo siempre dejaba de largo este tipo de eventos, de estas premiaciones, pero dije, pues lo voy a meter, a ver qué pasa. Y la verdad es que no esperaba que se me reconociera el trabajo, pero afortunadamente llegó y estoy feliz”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a Carlos Navarro, reportero de El Heraldo de México, por el premio que recibió tras la cobertura periodística que hizo durante el proceso electoral que tuvo como resultado el libro "La primera presidenta: memorias de un reportero". ??… pic.twitter.com/g2fG3xhdm2 — Heraldo Televisión (@heraldo_tv) December 2, 2024

Esfuerzo y sacrificio representa su libro, asegura Carlos Navarro

Finalmente, Carlos Navarro aseguró que este premio representa todo el esfuerzo y el sacrificio realizado durante este año, pese a los momentos complejos por los que atravesó.

“Si tú me hubieras dicho que iba a estar aquí donde me estuvieran reconociendo un libro, pues ni de loco lo hubiera pensado”, concluyó.

Previo a la entrega de los premios, Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas, acusó los crímenes y la impunidad que giran en torno a los asesinatos que se cometen en contra de la gente que se dedica a informar a nivel local y nacional.

Lo dedicó a su familia. Foto: Antonio Nava

Frente a los galardonados y demás asistentes, indicó la gravedad de represión que existe por parte de las personas que ejercen el poder o quienes aspiran a ejercer el mismo.

El presidente ejecutivo también añadió que para el país vienen tiempos complicados por la política hostil en contra de los mexicanos que se ejercerá por parte del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

“El gobierno mexicano va a necesitar un cuarto poder vigoroso e independiente que nos respalde en las tareas de la defensa de la soberanía y las libertades que se aproximan”, manifestó en su mensaje.

Sigue leyendo:

Pensión Bienestar 2025: ¿Cuándo aumentará el pago económico a adultos mayores? Sheinbaum responde

Cae "El Gallero", sujeto ligado al Cártel de Sinaloa y a la producción de pastillas de fentanilo