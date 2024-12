Este hermoso destino turístico de México es ideal para esquiar en la nieve y acampar en el bosque

Si eres aficionado a la nieve, a disfrutar del tiempo alejado de las grandes ciudades, en medio de bosques y montañas, en Coahuila tienes una excelente opción para disfrutar de las vacaciones de invierno acompañado de tu familia, con amigos o en soledad; se trata de un pequeño y maravilloso rincón enclavado entre cerros y montañas en donde incluso puedes practicar algunos deportes como el esquí en la nieve.

En este increíble espacio, localizado en las faldas de la Sierra de la Marta, podrás realizar numerosas actividades ecoturísticas ideales para la temporada invernal, que ya se avecina, mientras disfrutas de la naturaleza y de algunos de los mejores escenarios naturales en nuestro país.

Se trata de la comunidad de Arteaga, Coahuila, un destino invernal por excelencia muy conocido por los habitantes locales, pero desconocido aún para millones de mexicanos, por lo que se convierte en una opción idónea para visitar, si es que aún no te has decidido por algún lugar en particular en donde descansar y disfrutar de tus próximas vacaciones.

¿En dónde se localiza Arteaga?

Arteaga es una población que forma parte de la zona metropolitana de Saltillo. FOTO: Cuartoscuro

Arteaga es una población de 15,534 habitantes, que forma parte de la zona metropolitana de Saltillo, la capital de Coahuila, muy cerca de esta población se localiza la Sierra de la Marta, en donde podrán encontrar el primer centro de esquí alpino en México llamado Bosques de Monterreal, un lugar ideal para esquiar, deporte que se puede practicar durante todo el año.

Fue en el año 2004 cuando se construyen las primeras instalaciones de esquí alpino en las faldas de la Sierra de la Marta, las cuales fueron diseñadas para crear un completo sistema de actividades turísticas de alta montaña, el cual cuenta con pistas esquiables disponibles durante todo el año, ya que cuenta con sistema natural y artificial que permite realizar este deporte durante cualquier temporada.

Las pistas esquiables están disponibles durante todo el año. FOTO: Especial

En Artega existen hasta el momento dos pistas de esquí con instalaciones adaptadas para que las personas aprendan y practiquen este deporte sin importar la temporada del año; los mejores meses para esquiar son diciembre y enero, ya que es la época en que las nevadas son intensas y la calidad de nieve es la adecuada para realizar este deporte.

Visita la "Suiza Mexicana" este invierno

Los mejores meses para esquiar en Arteaga son diciembre y enero. FOTO: Especial

En el caso concreto de la pista para esquiar, esta fue diseñada bajo altos estándares de calidad, ya que para su construcción se recibió la asesoría de diseñadores nórdicos y británicos especializados en la construcción de pistas tipo galés. La pista principal tiene 230 metros y una pendiente de 20 grados de inclinación, instalada sobre terreno natural.

Hay una segunda pista de aprendizaje y trineos con longitud de 45 metros; en este maravilloso espacio rodeado de naturaleza puedes practicar el snowboard y después hospedarte en alguna de las numerosas cabañas que hay en el bosque; es una zona ideal para los senderistas y amantes de las caminatas, puedes jugar golf, visitar escalofriantes momias y admirar la belleza de la Sierra Madre Oriental. Arteaga, Coahuila, es un destino invernal por excelencia. FOTO: Cuartoscuro

La pista de Arteaga, denominada la "Suiza mexicana", está abierta durante todo el año y pueden ingresar niños y adultos, quienes después de esquiar pueden disfrutar de la terraza del restaurante, ubicada en medio de un bosque de pinos. Para quienes desean aprender este deporte, pueden acceder a diversos paquetes que incluyen lecciones de esquí, privadas, en grupo o individuales.

¿Qué actividades se pueden realizar en Arteaga?

Bosques de Monterreal es el primer centro de esquí alpino en México. FOTO: Especial

Además de la práctica del esquí en la nieve, Arteaga destaca por sus diversas actividades ecoturísticas, por lo que se ha convertido en una excelente opción para quienes desean disfrutar de ellas; la población se ubica entre las montañas de La Viga y La Siberia, lugares en donde podrás practicar senderismo, avistamiento de aves y paseos a caballo, al tiempo que se disfruta y contempla la majestuosidad del paisaje serrano de la zona.

Es posible también descender a rappel, hacer ciclismo de montaña o deslizarte por la pista de esquí artificial. Para quienes deseen recorres espacios históricos o culturales, también podrán visitar el Templo de San Isidro Labrador de las Palomas, los Bosques de Monterreal, la Carbonera los Lirios y El Tunal, lugares que se localizan muy cerca de la zona de esquí.

Si ya te decidiste a vistar este increíble lugar, te sugerimos hacerlo en verano e invierno. Aunque también puedes asistir el 15 de mayo a la celebración del Día de San Isidro Labrador, patrono de las lluvias, a quien se le celebra con música, danzas y también podrás disfrutar de la feria.

