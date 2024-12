Hombre irrumpe en iglesia de Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa y se acerca al padre con un hacha | VIDEO

Momentos de tensión se vivieron en la Iglesia de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que un hombre ingresara al recinto religioso y se acercara hacia el sacerdote con un hacha en las manos presuntamente para agredirlo. Por este hecho no se registraron personas heridas y fueron autoridades de la Ciudad de México quienes lo detuvieron y trasladaron hacia las instancias correspondientes.

Desde el pasado 22 de diciembre un video ha circulado en plataformas digitales como Twitter y Facebook, donde se aprecia como el sujeto se acerca al padre y comienza a gritar. Algunas personas que se encontraban en la misa de las 18:00 horas subieron al altar para desarmarlo.

Algunos testimonios aseguran que el hombre sostenía en la mano una figura religiosa, mientras que en la otra el arma, se acercó a la zona donde el padre brindaba misa y trató de hablar con él. Pese a que los feligreses trataron de tranquilizarlo fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes lo aprehendieron.

El sacerdote, identificado como Daniel, decidió no levantar cargos legales por los hechos, por lo que en la actualidad dicho recinto religioso no se ha detenido en la realización de misas en plenas épocas decembrinas. Por su parte, asistentes a la iglesia han asegurado no sentirse inseguros en dicho recinto pese a lo sucedido.