Clausuran feria en Acapulco tras colapso de juego mecánico; operaba sin permisos, asegura alcaldesa 

Tras el desplome de un juego mecánico que dejó dos lesionados, la "Feria Acapulco 2024" instalada en el Club de Golf fue clausurada por no contar con licencia y permisos necesarios para operar, según autoridades municipales, en Guerrero.

Después de las 18:30 horas de este martes, fueron colocados sellos de clausura en los accesos y en la taquilla de la feria.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodriguez reconoció en entrevista que la feria operaba sin permisos, pese a que ayer la Coordinación General de Protección Civil del municipio indicó que los promotores habían presentado la documentación necesaria para operar.

“Yo creo que los juegos mecánicos no deben funcionar, hay otros juegos que no corren mayores peligros. Ellos han pagado por día, no tienen una licencia como tal, no tienen nada”, dijo López Rodríguez.