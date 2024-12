“Vivo con miedo de que se adueñen del centro y nos desplacen”: trabajadores mexicanos ante el auge de comercio chino en CDMX

Izazaga 89 ha sido la llave que ha abierto el panorama actual del comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de visibilizar el auge que han tenido los negocios de origen chino. Aunado a ello, también se ha colocado sobre el foco público las tensiones existentes entre mexicanos y comerciantes orientales que podría derivar en actos de xenofobia, así como la necesidad de una regulación ante un panorama que aseguran trabajadores nacionales genera una competencia desigual.

El Heraldo de México logró documentar los testimonios de 3 de los negocios más antiguos del Centro Histórico, los cuales han visto mutar de piel a la capital infinidad de ocasiones. Desde un sismo de magnitud 7.1 en 2017 hasta una pandemia por COVID-19 que los hizo cerrar y reinventarse. Se trata de la Camisería Bolivar con 126 años, la Zapatería Borcegui con 150 años y La Palestina con 118 años.

En los tres establecimientos lo que sobra es historia, por lo que propietarios y trabajadores han accedido a conversar con dicho periódico para hablar sobre el crecimiento del comercio chino y el miedo que existe entre los trabajadores capitalinos de ser desplazados y sacados de sus edificios donde han laborado por más de un siglo.

Tan solo en Ciudad de México (CDMX) la llegada de ciudadanos chinos ha aumentado en los últimos 4 años. Cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) han revelado que de 2021 a 2023 el crecimiento en la población de origen asiático ha pasado de 2,926 a 4,720.

Economía mexicana orilla a comprar producto chino

Durante una mañana nublada de invierno en el centro de la Ciudad de México, camino sobre la Avenida 5 de Mayo y la canción de "Te he prometido" de Leo Dan, lanzada en 1969, captura mi atención con dirección hacia "La Palestina", uno de los negocios centenarios de la capital. Tal parece que ahí no ha pasado el tiempo entre aparadores y figuras de cerámica de la Revolución Mexicana de inmediato te transporta a la década de los 70. Ahí nos recibe Aracely Vargas, quien lleva más de 6 años laborando para la tienda.

Ella comenta que en La Palestina la carta fuerte es la venta de piel, especialmente de maletines, bolsas para dama, carteras, billeteras y hasta juegos de escritorio, productos que destaca son surtidos por proveedores mexicanos de Ciudad de México, Guadalajara y León. Aracely señala que no está en contra del auge del comercio chino, sin embargo, asegura los productos que ofrecen son de baja calidad, estándares que no ayudan en nada al consumo nacional.

"Un producto chino para mi es desechable, no tiene durabilidad, incluso a la semana o al mes terminas tirándolo. Lo que tratamos de ofrecer aquí son productos que te duren toda una vida. Por ejemplo un maletín de piel con uso rudo llega a tener una vida de entre 5 a 7 años, eso es lo que tratamos de dar a nuestros clientes", comenta Aracely

Ante esta situación académicos de la Universidad de Guadalajara han coincidido que para que la población pueda cubrir en su totalidad la canasta básica, que tiene un precio de 11,538.42 pesos, es recomendable que el salario mínimo mensual sea de 7,859.96 pesos, en comparación con los 7,467.90 pesos que se tuvieron establecidos en 2024.

¿Cuántos vendedores ambulantes hay en CDMX?

Pero a pesar de que la economía nacional se encuentra en un evidente declive, las y los vendedores insisten en mantener sus puestos en esta área de la ciudad, ya que es su principal fuente de ingresos. Según datos del portal gubernamental Data México, el sector que se dedica a esta actividad económica tiene un ingreso promedio mensual de 6,150 pesos en todo el país.

No obstante, el mismo portal advierte que estos datos no tienen precisión estadística, lo que significa que, en muchos casos, los ingresos de los vendedores pueden ser superiores (o incluso inferiores), especialmente si se encuentran en zonas de alta afluencia, como el Centro Histórico de la Ciudad de México.

A pesar de estos esfuerzos, el comercio informal es una actividad económica muy dinámica, por lo que es probable que las cifras hayan cambiado desde 2022 hasta el presente. Respecto a los pagos que realizan los comerciantes con puestos en la vía pública, el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en su artículo 304 que deben abonar 9.86 pesos mexicanos diarios.

Este monto se paga trimestralmente a las alcaldías y el mismo artículo también menciona que los comerciantes con puestos semifijos, ubicados a más de 200 metros de los mercados públicos, pueden ocupar un espacio de hasta 1.80 por 1.20 metros o menos.

MAPA de la CDMX donde se venden productos chinos

Durante el operativo se incautaron más de 262 mil piezas de productos de origen chino cuya legalidad no pudo ser comprobada. Entre las marcas que se decomisaron se encontraban Disney, Marvel, Nintendo y Sanrio; mientras el 2024 se despide, aún la situación de Izazaga se encuentra entre signos de interrogación.

Y es que no solamente es Izazaga 89 el máximo punto de venta de productos de origen chino. A continuación te mostraremos un mapa con las direcciones específicas de los sitios donde se puede encontrar amplia gama de artículos, desde electrónicos, ropa, juguetes y utensilios de cocina.

Entre los principales centros de comercio se encuentran: Plaza Neza 130, Importadora Comercial Oriente, Plaza Asia, Plaza Peña y Peña, además de Bodega China Grupo Estrella Esmeralda.

El desplazamiento, un miedo latente entre comerciantes mexicanos

Ramón Sánchez, propietario de la Camisería Bolivar, no solamente pide transparencia, también cuestiona el trabajo que actualmente realizan las aduanas mexicanas con el paso de objetos de origen chino. "Sin duda algo está pasando ahí para que lleguen cantidades industriales de productos no facturados a México", agregó.

Sánchez es tercera generación de un negocio que se dedica principalmente a la venta de camisas a la medida, productos que destacan por su alta calidad al tener un recuento de 200 hilos, lo que significa que hay 100 hilos en sentido horizontal y 100 en sentido vertical, una característica difícil de plagiar para la competencia actual. "A mi nadie me contó, yo he visto productos chinos de primera calidad, pero no sé porque esos no llegan acá", sentenció.

"El problema no es el producto chino, el problema es que se están quedando con todos los edificios del centro y estoy seguro que nos terminarán sacando. Es obvio si tú como dueño de un edificio te llegan y te dicen 'te doy 200 mil pesos' por un local que te está pagando de renta 20 mil pesos, evidentemente vas a aceptar", reveló Sánchez

La especialización, una salida ante la masificación de los productos

Actualmente en el gremio vender producto especializado es considerado una medida contundente ante la masificación del comercio en la CDMX, así lo piensa Macario Reyes, gerente de la Zapatería Borcegui, negocio con más de un siglo de existencia dedicado a la creación de calzado a la medida y ortopédico. Para él, que acumula más de 40 años laborando en la zapatería más antigua de la capital, le genera un sentimiento de satisfacción y orgullo saber que el producto que vende ayuda a las personas a tener una mejor calidad de vida.

"Aquí en el Borcegui, si el cliente lo necesita, se le aplica un examen de ortopedia para tener unos zapatos a su medida y acorde a sus necesidades. Desde pie diabético hasta lesiones como callos, durezas y juanetes", declaró Macario

Respecto al comercio chino, Macario Reyes coincide con la trabajadora de La Palestina que los productos de origen asiático se han vuelto accesibles para la economía mexicana, sin embargo, se vuelven productos desechables a corto plazo, por lo que invita a la ciudadanía mexicana a crear una cultura del ahorro que derive en un consumo responsable, es decir, comprar productos de alta calidad para que tengan una mayor duración y por ende el cliente no padezca de problemas en un futuro.

