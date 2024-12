¿Penacho de Moctezuma regresa a México?

El regreso del Penacho de Moctezuma, un tocado de plumas de quetzal y adornos de oro, con silueta semicircular, a México se ve complicado. En la Mañanera del Pueblo de este 20 de diciembre, que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Enrique Álvarez Tostado, recordó que el bien cultural salió legalmente.



“No es producto del expolio, del robo o el saqueo, etcétera, eso es muy complicado porque hubo una voluntad por parte de las autoridades o Gobierno mexicano en su momento que permitió su salida. No obstante a ello, tenemos una cooperación excelente, recientemente fueron restauradoras mexicanas para llevar a cabo trabajos muy destacados en la restauración del penacho, hicieron un trabajo ejemplar”, informó en Palacio Nacional.



Actualmente el Penacho de Moctezuma está resguardado en el Museo de Etnología de Viena, Austria.

Recuperan 14 mil piezas arqueológicas mexicanas

Un total de 14 mil piezas arqueológicas mexicanas han sido recuperadas desde la pasada administración hasta la fecha.

En la Mañanera del Pueblo de este 20 de diciembre, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Enrique Álvarez Tostado, informó que porvenir de naciones de Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Europa.



“Da cuenta de la conciencia que ha tomado la comunidad internacional para la restitución de los bienes que son propiedad de los pueblos, este trabajo se inició arduamente con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador con un programa que se denominó Mi Patria No Se Vende y efectivamente es nuestro defender nuestra patria, porque no se vende.



“Y este programa lo ha continuado de manera muy acertada, con mucho dinamismo, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, en este sentido llevamos 14 mil piezas arqueológicas e históricas que han sido restituidas para nuestro país, por diversos países”, explicó en Palacio Nacional. Por ejemplo, ayer, provenientes de Italia, recibieron poco más de 100 piezas de diversas culturas.

