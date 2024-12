Gobierno de México dedicará el año 2025 a las mujeres indígenas

Así como el Gobierno de México dedicó el año 2024 a Felipe Carrillo Puerto, ahora el 2025 será dedicado a las mujeres indígenas, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la Mañanera del Pueblo de este 20 de diciembre, la primera mandataria informó que como parte de esta dedicatoria se van a llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con el tema.

“El próximo año lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas, está dedicado el 2025 a las mujeres indígenas, y vamos a hacer varias actividades y trabajos relacionados también con la fundación de Tenochtitlán.

“Es no solamente las mujeres de entonces, de las culturas originarias, sino también las de hoy, es un llamado en contra del racismo, del clasismo”, informó en Palacio Nacional.

Un total de 14 mil piezas arqueológicas mexicanas han sido recuperadas desde la pasada administración hasta la fecha.

En la Mañanera del Pueblo de este 20 de diciembre, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Enrique Álvarez Tostado, informó que porvenir de naciones de norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Europa.

“Da cuenta de la conciencia que ha tomado la comunidad internacional para la restitución de los bienes que son propiedad de los pueblos, este trabajo se inició arduamente con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador con un programa que se denominó Mi Patria No Se Vende y efectivamente es nuestro defender nuestra patria, porque no se vende