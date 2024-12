No hay fecha fija para reunión con Trump, afirma Sheinbaum; a México se le respeta, revira hacia Canadá

Una reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario electo en Estados Unidos, Donald Trump, no tiene una fecha fija. En la Mañanera del Pueblo de este 2 de diciembre, la mandataria mexicana retomó los resultados de la segunda llamada que tuvo con el republicano.

“No tenemos una fecha fija, cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada, él mismo con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha, vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación”, afirmó desde Palacio Nacional.

El fin de semana pasado, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, acudió a la residencia de Trump para reunirse y explicarle la situación de Canadá; en el encuentro, según lo dicho por la Embajadora de Canadá en Estados, Kirsten Hillman, el canadiense expuso que la situación de su país no se compara con México.

Sheinbaum asegura que no caerá en provocaciones

La mandataria aseguró que no caerá en provocaciones. Foto: cuartoscuro.

“No vamos a caer en una provocación de que países mejor, lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales, esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos, nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas, que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un futuro un presente y un futuro muy promisorio.

“México es un gran país, ahora las problemáticas son distintas y recientemente se dio a conocer: Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se ha generado problemas muy graves (...) son problemáticas distintas, esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca jamás”, aseguró.

Canadá tendrá elecciones el próximo año

La presidenta recordó que el próximo año habrá elecciones en Canadá. Foto: cuartoscuro.

Ante los constantes ataques desde Canadá hacia México, la titular del Ejecutivo federal recordó que en dicho país hay elecciones el próximo año. “Lo que nosotros no siempre vamos a defender y no debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales”, remarcó.

Sigue leyendo:

Defensoría Pública defiende a jueces denunciados ante la FGR

Programas del Bienestar suben a rango constitucional; son publicados en el Diario Oficial de la Federación