Estos son los horarios en los que puedes disfrutar de la nieve en 6 sitios de la CDMX

Aunque en la Ciudad de México es muy poco probable que caiga nieve, sí se han registrado algunas nevadas por ejemplo la última vez de la que se tiene registro ocurrió a las 2:00 horas del 11 de enero de 1967. La nieve fue de al menos ocho centímetros de grosor y cubrió de blanco varios sitios de la capital del país como el Zócalo y Chapultepec.

También ha habido otros momentos en los que la CDMX sorprendió a sus habitantes con repentinas nevadas, una de ellas se registró en el año de 1907 y otra más en 1920. Sin embargo, en esta temporada navideña de 2024, diversos centros comerciales se las han ingeniado para hacer sentir a los capitalinos y otros visitantes como si estuvieran en otros lugares del planeta.

Uno de los sitios donde podrás ver caer nieve artificial es en los túneles luminosos de la Verbena Navideña del Zócalo, la cual ya inició y tiene preparados conciertos musicales gratuitos, un árbol de Navidad monumental, una piñata gigante, así como un bello alumbrado para tomarte fotos. Esta terminará hasta el 30 de diciembre de 2024. Se trata de uno de los principales atractivos que se pueden disfrutar de manera intermitente a lo largo del día.

En el hotel Four Seasons también hay una pista de nieve durante la temporada decembrina, pero además los viernes sus visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar de caída de nieve artificial. Este espectáculo estará abierto desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2025 en los siguientes horarios: de lunes a viernes: 16:00 a 22:00, los sábados: 13:00 a 22:00, los domingos: 12:00 a 20:00, los jueves la entrada es sólo para adultos y el 25 de diciembre tendrá un horario de 12:00 a 19:00. Estará cerrado el 24 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

¿En qué lugares de la CDMX caerá nieve artificial?

Además de los sitios antes mencionados, Aztlán Parque Urbano ha preparado diversas atracciones, entre ellas se encuentra precisamente el pasillo de nieve artificial para que sus visitantes se sientan como en el Polo Norte, esto será desde el 25 al 30 de diciembre, a las 18:30, 19:00 y 19:30 horas, también se tienen preparados algunos conciertos navideños.

En el sur de la capital, específicamente en Artz Pedregal, también habrá nevada artificial hasta el 24 de diciembre. Los horarios de este espectáculo son de lunes a miércoles a las 18:30 y 19:30 horas, los jueves y viernes a las 17:30, 18:30 y 19:30, mientras que el sábado y domingo de las 17:00 a las 20:00 horas.

Vive la experiencia de nieve artificial en la CDMX. Foto: Ig/Artz Pedregal

En el centro comercial Antara, que además de sorprender por su bella decoración navideña, también tendrá actividades con nieve artificial, de lunes a miércoles a las 19:00 horas y de jueves a domingo a las 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

En Six Flags México también se llevará a cabo Christmas in the Park 2024, durante ese evento también habrá nieve artificial mediante su rampa Snow Race y estará disponible hasta el 19 de enero de 2025. Se pueden consultar otras atracciones en el sitio web oficial https://www.sixflags.com.mx/mexico/events/christmas-in-the-park-2024.

