Este viernes entregan presupuesto 2025 al Congreso CDMX

Este viernes, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón entregará el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Ciudad de México. Así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada previo al recorrido del programa “Casa por Casa” en la colonia San Miguel Zapotitla, alcaldía Tláhuac.

Destacó que será un presupuesto “será austero pero que combata desigualdades”, lo que significa, dijo, “que no haya gastos superfluos, que no se esté apoyando a lo que no se necesita ni a lujos. Que sí que sea un presupuesto que atienda las necesidades”, enfatizó. Resaltó que los ejes principales del presupuesto serán: agua, movilidad (metro y cablebús), infraestructura pública, construcción de vivienda y programas sociales (desde la cuna, mercomuna, apoyo a población de 57 a 59 años, etcétera).

“El presupuesto va a ir destinado a disminuir los rezagos de la ciudad, como dije destinado para que igualemos a la ciudad, para que esta ciudad sea más igual y menos desigual”, refirió.

Comisiones avalan formato para presupuesto

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda confirmaron que mañana reciben a las 17:00 horas el Paquete Económico 2025, por lo que tendrán una mesa de trabajo con De Botton Falcón, a efecto de que comente el alcance y contenido del mismo. La presidenta de la comisión de Presupuesto, Valentina Batres informó que el funcionario tendrá dos rondas de participación, cada una con duración de 30 minutos.

Finalmente añadió que durante este ejercicio, las personas legisladoras contarán con una intervención de cinco minutos, y podrán intervenir quienes no sean integrantes de las comisiones unidas, sólo como parte de las participaciones a que tenga derecho su respectiva asociación o grupo parlamentario; lo que asegura que la representación y voz de cada expresión política esté garantizada, respetando el tiempo.

