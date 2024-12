Brugada regresa a Casa por Casa, visita Tláhuac por primera vez

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reanudó su participación en los recorridos de “Casa por Casa”. Lo anterior, tras la intervención que tuvo quirúrgica el pasado 20 de noviembre por una lesión en la cadera. La mandataria capitalina realizó la novena y última jornada del programa en la alcaldía Tláhuac, donde se recibieron mil 59 peticiones ciudadana.

En la colonia Zapotitla, Brugada Molina dijo que esta será la más iluminada de la demarcación, además, se construirá un Camino de Mujeres Libres y Seguras.

“Me voy a poner de acuerdo con la alcaldesa para que podamos atender toda la infraestructura necesaria de Tláhuac, es decir, calles que no estén pavimentadas, calles que no tengan agua, calles que no tengan servicio, lugares donde falte más iluminación, ahí estaremos, ¿de acuerdo? Y eso como Gobierno de la Ciudad, independiente del presupuesto que tiene la alcaldía Tláhuac”, aseveró.