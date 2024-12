Migrantes marchan hacia la garita de San Ysidro en Baja California

Este miércoles 18 de diciembre, miembros del albergue Movimiento Juventud 2000 realizaron una marcha pacífica con rumbo a la línea internacional de San Ysidro, Baja California con motivo del Día Internacional del Migrante.

La movilización comenzó frente al albergue, sede de la Alianza Migrante Tijuana, con el propósito principal de manifestar el rechazo a la posible reelección del expresidente Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y oponerse a la deportación masiva de mexicanos desde la nación estadounidense, hacia las zonas fronterizas de México.

Migrantes se manifiestan en la garita de San Ysidro

Las organizaciones Ángeles Sin Fronteras, SOS Migrantes y Alianza Migrante Tijuana se manifestaron en la garita, asegurando no bloquear los carriles de acceso, con el fin de ser escuchados. Durante la protesta, dejaron carteles con leyendas "No a la intervención de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México".

Manifestación pacífica por parte de migrantes Foto: Especial

"No hay nada que festejar la realidad es que no es un festejo es una conmemoración a nuestros migrantes que buscan mejores oportunidades de vida y hacer que el gobierno estadounidense que está ahorita y el que viene sea más sensible ante la necesidad de migrantes", expresó José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000.

Agregó, que uno de los principales mensajes es decirle al próximo mandatario Donald Trump, que sea más sensible a que no deporte de miles de mexicanos en nuestras franjas fronterizas ya que la administración pasada no hubo esas deportaciones de las que se hablan mucho.

Piden seguridad a migrantes Foto: Especial

