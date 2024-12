Dos primos salen a perseguir a su perro y desparecen, los hallan ahogados en un canal

Dos primos identificados como Walter Abraham López Santizo y José David Cardona Santizo, ambos de 14 años de edad, fueron hallados ahogados en un canal de aguas negras, luego de que salieran a perseguir a su perro quien se había escapado de la casa de las víctimas.

De acuerdo con autoridades de Guatemala, los hechos ocurrieron la noche del 13 de diciembre, cuando los primos salieron corriendo detrás de su perrito Milita. Una cámara de seguridad captó los últimos momentos antes de la desaparición de los primos Santizo.

En la grabación de 22 segundos se ve a los dos adolescentes corriendo en busca de su perro; quien minutos antes había salido corriendo del domicilio en donde ambos vivían, en el sector Los Cerezales, zona 5 de San Marcos. En el video se muestra a los dos niños que se internan en un callejón del cual ya no salen.

Perrito de los dos primos. Foto: FB López D León Karlita

Tras cuatro días de intensa búsqueda por parte de cuerpos de socorro, familiares y amigos, los cuerpos de los primos fueron localizados en una laguna de captación de aguas negras.

Aguas negras en donde hallaron a los niños. Foto: Emergencia 1554

Familiares piden se investigue si hubo "mano criminal"

Los familiares de los dos niños aseguran que en la muerte de los primos hubo “mano criminal” ya que hay una escena del crimen muy confusa. En tanto el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) ya investiga las causas del fallecimiento de los adolescentes.

“Le agradezco a todos los que están presentes, el domingo fuimos a la laguna y no vimos nada, ahora ya bajó el agua, pero vamos a verificar que nuestros hijos no hayan sufrido violencia, abuso sexual o golpes o maltratos, yo voy a pedir que se informe para poder advertir que la violencia en el país no ha bajado, y que si cayeron accidentalmente, nada podemos hacer”, sostuvo Walter López padre de uno de los niños fallecidos.

"Me quitaron el único varón, él tenía planeada su carrera y tenía ahorros para que el estudiara. Hay un Dios que es justo y permanece para siempre", dijo ante los medios de comunicación locales.

Rescatan cuerpos de los niños. Foto: Cruz Roja de Guatemala

