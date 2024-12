¿Qué alumnos no tendrán clases este miércoles 11 de diciembre por el evento norte y el frente frío 14?

Aunque todavía no inicia el invierno, las bajas temperaturas han llegado a tener efectos considerables en varias regiones del país, a tal grado, que las autoridades educativas han anunciado que algunos alumnos no tendrán clases este miércoles 11 de diciembre a causa del evento norte asociado al frente frío 14. Te contamos de quiénes se tratan para que no te despiertes en vano.

Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado que el sistema frontal seguirá su trayectoria a lo largo de los siguientes días. En su más reciente informe, la institución dio a conocer que este miércoles se extenderá sobre la Península de Yucatán y el sureste de México ocasionando lluvias en entidades como Veracruz, Oaxaca, Chiapas,Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Puebla.

El SMN también explicó que la masa de aire polar que está asociada al frente tendrá como efecto principal una disminución en la temperatura en las zonas del sureste, centro, oriente, noreste, norte y noroeste de la República Mexicana. El frío se acompañará de bancos de niebla en Mesa del Norte y la Mesa Central.

Sobre el evento Norte intenso, la autoridad meteorológica señaló que se esperan vientos de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de hasta 120 en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En menor medida, se verán afectados Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estos alumnos no tendrán clases este miércoles 11 de diciembre

Serán las y los alumnos de todos los niveles educativos del estado de Veracruz quienes no tendrán clases este miércoles 11 de diciembre. Así lo confirmó el gobierno de la entidad, quien desde su cuenta oficial de la plataforma digital X, señaló que la medida se aplicará para los 212 municipios que conforman la demarcación.

De acuerdo con las autoridades estatales, la decisión se tomó debido a los fuertes efectos que tendrá el evento Norte asociado al frente frío número 14 de la temporada 2024-2025. En este sentido, recomendaron a la población veracruzana seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico del tiempo.

"Ante los efectos del evento Norte fuerte asociado al frente frío 14 en Veracruz, se ha determinado la suspensión de clases el miércoles 11 de diciembre de 2024 en todos los niveles educativos en los 212 municipios", se lee en el comunicado.

¿Qué estados amanecerán a -15 grados este miércoles 11 de diciembre?

Segú el pronóstico extendido de 96 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, Veracruz es uno de los estados que registrarán temperaturas muy bajas desde la madrugada del miércoles 11 de diciembre. El organismo detalló que junto con entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, reportará mínimas de entre los 0 y los -5 grados Celsius.

Sin embargo, dichas regiones no serán las que experimenten el frío más intenso. El SMN señaló que las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas corren el riesgo de llegar a -10 grados Celsius mientras que los estados de Chihuahua y Durango a -15 con heladas.

