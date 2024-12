Azul Sicarú Morales Cruz, joven zapoteca recibe Premio Estatal de la Juventud

A sus 18 años, Azul Sicarú Morales Cruz, una adolescente Juchiteca, fue reconocida con el Premio Estatal de la Juventud 2024 en la categoría de Labor Social, en el Estado de Oaxaca. El evento tuvo lugar en el Parque Primavera Oaxaqueña, donde el gobernador Salomón Jara Cruz le entregó una medalla y un reconocimiento por su compromiso con la comunidad, junto a otros jóvenes destacados que fueron galardonados en diferentes categorías como mérito cívico, actividades académicas y protección al ambiente.

Azul comenzó su labor recorriendo comunidades del Istmo de Tehuantepec, tocando de puerta en puerta para conocer a las bordadoras que, con hilo y aguja, sostienen a sus familias y mantienen viva la identidad de la región. Sin embargo, su proyecto creció y se convirtió en una iniciativa estatal, buscando abrazar también a las tejedoras y bordadoras de las ocho regiones de Oaxaca, demostrando que su trabajo no solo es un acto local, sino un esfuerzo por dignificar y preservar este oficio en todo el estado.

Con recursos propios, emprendió un censo para registrar a estas mujeres, recopilando historias y necesidades. Hasta ahora, ha documentado a decenas de artesanas, muchas de las cuales trabajan en condiciones difíciles, pero con una dedicación inquebrantable.

Su compromiso no solo la llevó a impulsar este censo, sino también a proponer y lograr la aprobación de una iniciativa histórica: declarar el 21 de octubre como el “Día estatal de la bordadora y tejedora” en Oaxaca, reconociendo la importancia de este oficio como patrimonio cultural.

Foto: Especial

Este logro es para todas aquellas mujeres que tejen nuestra historia: Azul Sicarú

“Este logro no es solo mío, es de todas las mujeres que, con sus manos, bordan y tejen nuestra historia”, expresó emocionada durante el evento, donde estuvieron además de ella otro grupo de jovenes que también recibieron el reconocimiento. Este logro simboliza el impacto que la juventud puede tener cuando combina pasión y acción. Azul Sicarú, con su medalla en mano, representa el rostro de una nueva generación que lucha por el cambio, el reconocimiento y la justicia social.

“Hace tiempo escuché hablar del Premio Estatal de la Juventud, pero nunca imaginé que un día podría ser yo quien lo recibiera. Ahora me doy cuenta de que la vida tiene formas muy misteriosas de sorprendernos y que lo imposible se convierte en posible cuando caminamos acompañados”, dijo.

Azul es un ejemplo de que los sueños, cuando se acompañan de trabajo y corazón, pueden transformar comunidades enteras, “Con el corazón lleno de gratitud, recibo este reconocimiento. Pero más allá del premio, lo que realmente celebro son las voces que me han animado a seguir adelante y las personas que han confiado en mí. Porque si algo me queda claro es que las mejores historias se tejen con la fuerza que otros nos prestan cuando creemos que no podemos más”, señaló.

Foto: Especial

