Que después de mí lleguen más mujeres: Rocío Nahle, primera gobernadora de Veracruz

Este domingo 1 de diciembre, Rocío Nahle García, rindió protesta en el Congreso local como la primera gobernadora del estado de Veracruz, donde estuvo acompañada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en su primer mensaje dejó claro que buscará que, después de ella, más mujeres lleguen a la gubernatura en la entidad.

Rocío Nahle será la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en Veracruz durante el periodo del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2030. Con base en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, se realizó la Sesión Solemne, presidida por la presidenta de la Mesa Directiva de la 67 Legislatura, Tanya Carola Viveros Cházaro.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden”, expresó la ahora mandataria estatal.

Al acto protocolario, acudieron 17 gobernadores, entre ellos, Layda Sandores de Campeche y Samuel García de Nuevo León, además del titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.

Rocío Nahle emitió su primer mensaje como gobernadora constitucional de Veracruz, donde habló de algunos de sus compromisos y acciones para los siguientes seis años en la entidad. En su discurso, destacó que los próximos seis años serán de trabajo constante para el mejoramiento de la infraestructura carretera del estado de Veracruz. Además, enfatizó que uno de sus objetivos es que, después de ella, lleguen las mujeres a la gubernatura.

“Uno de mis objetivos es que en este maravilloso estado si bien soy la primera, no sea la única, que después de mí lleguen más mujeres”, expresó.

Nahle presenta a su gabinete de trabajo

De manera pública le tomó protesta a los secretarios que integrarán el gabinete estatal: Ricardo Ahued Bardahuil, en la Secretaría de Gobierno (Segob); Miguel Reyes Hernández, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación de Veracruz (SEV); Valentín Herrera Alarcón, titular de la Secretaría de Salud (SS); Ernesto Pérez Astorga, secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop); Margarita Santopietro Peralta, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luz Mariela Zaleta Mendoza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Así como también, Rodrigo Calderón Salas, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa); Luis Arturo Santiago Martínez, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS); Dulce María de la Reguera Gómez, secretario de Turismo (Sectur); María Xóchitl Molina González, secretaria de Cultura (Secver); Guadalupe Osorno Maldonado repetirá como secretaria de Protección Civil (PC); Leonardo Cornejo Serrano será el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Además, Irma Aida Dávila Espinoza será la jefa de la Oficina de la Gobernadora y Programa de Gobierno; Ramón Santos Navarro, contralor General del Estado de Veracruz; Rodolfo Bouzas Medina será director de Comunicación Institucional e Imagen; y Adriana Muñoz Cabrera, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Veracruz.

Una ceremonia emotiva destacando las tradiciones del estado

Recibe bastón de mando y gobernadora Nahle envía mensaje a mujeres

Posteriormente, se trasladó al Palacio de Gobierno, donde recibió el bastón de mando por parte de los representantes de los 13 pueblos originarios del estado de Veracruz y fue recibida por miles de ciudadanas y ciudadanos que abarrotaron el primer cuadro de la ciudad.

Las personas se concentraron en las calles Juan de la Luz Enríquez, Doctor Rafael Lucio y Revolución para la ceremonia indígena y escuchar las palabras de la Gobernadora. En su segundo discurso de este domingo, frente a miles de veracruzanas y veracruzanos, presentó algunas de sus acciones para los primeros 100 días de sus gobierno.

“En la Plaza Lerdo, quiero, desde aquí, hacer un reconocimiento a nuestro líder, a quien nos formó en este camino y quien instauró un nuevo régimen en el país, el humanismo mexicano, me refiero al querido, compañero, amigo, expresidente Andrés Manuel López Obrador y desde Veracruz le decimos que ahora nos toca a nosotros continuar con esta cuarta transformación y seguir construyendo esta patria nueva, al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Nahle portaba un atuendo artesanal que representa a los pueblos indígenas. También mandó un mensaje a las mujeres, enfatizando que sí se puede, que ahora es posible ser lo que quieran ser, pues el hecho de que por primera vez una mujer llegue al gobierno del estado deja un precedente importante en la historia de la entidad.

“Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres, a nuestras abuelas, madres, hijas, nietas y todas las niñas. Decirles que sí se puede, que ahora es posible ser lo que queramos ser. Que por primera vez una mujer llegue al gobierno del Estado preparándome, trabajando, luchando y en algunos casos resistiendo pero actuando con inteligencia para que nunca más en Veracruz haya discriminación en cualquier sentido. Por género, por origen, etnia, género o pensamiento. En Veracruz y en México las mujeres somos libres, somos fuertes, somos capaces y también por nuestra esencia femenina somos bellas. ¡Las abrazo a todas!”, enfatizó.

La nueva mandataria envío un mensaje a todas las mujeres del estado

Veracruz vive un momento histórico con el cambio en la administración estatal. Por primera vez en 200 años, una mujer asume el cargo como Gobernadora. Nahle García, se convertirá en la número 85 de los gobernadores, al sustituir a Cuitláhuac García Jiménez, quien fue el primer mandatario estatal en ganar las elecciones abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su visita, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo nuevamente que el ahora exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, estará en su equipo de trabajo, aunque no especificó cuál es el cargo que ocupará.

