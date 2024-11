Instalan sección instructora en la Cámara de Diputados

Sin consignas trabajará la Sección Instructora en la Cámara de Diputados para atender las solicitudes de juicio político y de procedencia que se han presentado contra servidores públicos de todos los niveles de gobierno.

En el marco de la instalación de la Sección, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Erick Flores, detalló que centrarán su atención en la revisión de los expedientes de petición de juicio político en contra del expresidente del Instituto Nacional Electoral, (INE) Lorenzo Córdova, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el desafuero del actual presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Petición de juicio político contra senador

Cuestionado sobre “Alito” Moreno, el diputado federal por Morena, indicó que hay posibilidad de retomar su solicitud, acusado por enriquecimiento ilícito, aunque aclaró que el expediente es largo y los revisan con detenimiento.

Discusión sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados Foto: Especial

“Con alguna posibilidad. Queremos revisar esa documentación, y a partir de la revisión de esa documentación estaremos viendo si el proceso sigue o el proceso terminó, es justamente lo que estamos revisando”, indicó.

En la revisión de los expedientes, también están solicitudes de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Saldívar, y los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mostrar su rechazo a las Reformas al Poder Judicial.

En la reunión de trabajo de la Comisión Jurisdiccional, su presidente, Flores Fernández notificó que este jueves, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la integración de la Sección Instructora de la LXVI Legislatura, por lo que ha quedado legal y debidamente instalada para empezar sus funciones, y que estará integrada por él como presidente, mientras que en las secretarías estarán por Morena, la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos y los diputados del PAN, Germán Martínez Cázares y Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM.

En este marco, aprobaron el programa anual de trabajo 2024-2025, el cual está dividido en cuatro bloques: Uno, institucionalización del Poder Legislativo, mediante la realización de foros de discusión y análisis con académicos, sectores sociales y sociedad civil para debatir la revisión y análisis de la función jurisdiccional del Poder Legislativo, la inmunidad institucional de altos funcionarios públicos y los mecanismos de apoyo entre las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, se propone la actualización del marco normativo de la Comisión e impulsar una iniciativa que plantea modificar diversas disposiciones de Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el estudio de la iniciativa a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, a fin de sugerir adiciones y reformas a ese proyecto y se presente una nueva propuesta.

En el segundo bloque, está el funcionamiento, en el cual se realizará el análisis y, en su caso, se desecharán los juicios políticos, con el propósito de darle cause al gran número de solicitudes que no han sido atendidas, al no cumplir con los elementos necesarios para continuar con su proceso.

En este rubro, se pretende crear lineamientos y procedimientos internos de la Comisión para el análisis y, en su caso, desechar solicitudes de juicio político, desahogar por prelación o prioritarios los asuntos que sean turnados en la presente Legislatura; es decir, que los temas que se reciban se atiendan antes de abordar los asuntos pertenecientes a otras legislaturas con el objetivo que la Comisión no presente rezagos.

En el bloque tres, de vinculación, se enfocarán en generar acciones para que la Constitución sea letra viva; se buscará estrechar lazos con las instancias públicas que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y colaborar con instituciones educativas, privadas y de la sociedad civil en temas como transparencia, combate a la corrupción y responsabilidad de servidores públicos, así como la vinculación con congresos locales y autoridades estatales y finalmente en el cuarto eje, crearán tres subcomisiones; una que atienda el tema jurisdiccional, otra relativa al examen previo y una más de juicio político.

También aprobaron el calendario de sesiones, y en votación económica y por unanimidad, la Comisión avaló el acuerdo para que las reuniones sean los primeros jueves de cada mes, aunque con algunos ajustes, las fechas son: 7 de noviembre, 5 de diciembre, 9 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 5 de junio, 3 de julio y 7 de agosto.

Con información de Víctor Ortega.

